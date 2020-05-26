Суд оставил под стражей двух фигурантов дела об убийстве Шеремета

Печерский суд Киева оставил под стражей до конца июля подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Об этом сообщает Zmina.

Судьи оставили под стражей Кузьменко до 24 июля, а Антоненко до 23 июля. Во время заседания несколько человек просили отдать им Антоненко на поруки, однако суд отказал. Также защита Кузьменко попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для женщины, однако и это ходатайство судьи не удовлетворили.

В то же время 25 мая в Печерском райсуде поддержали ходатайство прокуроров и изменили меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле, с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. грн. Также на женщину надели электронный браслет и обязали находиться в районе, где она проходит военную службу.

Правоохранители сообщили о подозрениях в деле Шеремета медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко, музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, добровольцам Владиславу и Инне Грищенко. Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине. Адвокаты подозреваемых постоянно говорят о фальсификации доказательств.

Напомним, заместитель генерального прокурора сменил всю группу прокуроров по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Фото: ТСН

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