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Суд оставил под стражей двух фигурантов дела об убийстве Шеремета

от Telekritika
От Telekritika 470
Главная Новости Суд оставил под стражей двух фигурантов дела об убийстве Шеремета

Еще одной подозреваемой изменили меру пресечения.

Печерский суд Киева оставил под стражей до конца июля подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. Об этом сообщает Zmina.

Судьи оставили под стражей Кузьменко до 24 июля, а Антоненко до 23 июля. Во время заседания несколько человек просили отдать им Антоненко на поруки, однако суд отказал. Также защита Кузьменко попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении срока содержания под стражей для женщины, однако и это ходатайство судьи не удовлетворили.

В то же время 25 мая в Печерском райсуде поддержали ходатайство прокуроров и изменили меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле, с домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. грн. Также на женщину надели электронный браслет и обязали находиться в районе, где она проходит военную службу.

Правоохранители сообщили о подозрениях в деле Шеремета медсестре одного из парашютно-десантных батальонов Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко, музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, добровольцам Владиславу и Инне Грищенко. Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине. Адвокаты подозреваемых постоянно говорят о фальсификации доказательств.

Напомним, заместитель генерального прокурора сменил всю группу прокуроров по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Фото: ТСН

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