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Разъяснение относительно ООО «Телекритика»
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Разъяснение относительно ООО «Телекритика»

от Telekritika
Telekritika 527

В последние дни в социальных сетях распространяется информация об объявлении банкротства нашим изданием.

Хотим разъяснить эту информацию, чтобы не допустить недоразумений и неверных толкований.

Интернет-издание «Телекритика» изначально было основано и юридически оформлено в 2001 году как Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО) «Телекритика». В прошлом году группа 1+1 media начала процесс реструктуризации своих активов, и после формирования обновленной бизнес-единицы группы «1+1 Digital и Инновации» «Телекритика» продолжила работать в ее составе, используя в юридическом поле ООО «1+1 ИНТЕРНЕТ». В связи с этим юристы медиагруппы начали процедуру закрытия ООО «Телекритика».

Сейчас издание продолжает работу как нишевое интернет-издание об украинской медийной сфере без каких-либо других изменений, информация о банкротстве «Телекритики» не соответствует действительности.

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