Открыт прием работ на Национальный конкурс журналистских расследований

YanukovychLeaks и Media Development Foundation огласили прием работ на Национальный конкурс журналистских расследований. Об этом сообщила пресс-служба Media Development Foundation.

К рассмотрению принимаются профессиональные журналистские материалы: печатные, видео, веб — в жанре расследований и специальных репортажей, опубликованные в украинских СМИ с 8 июня 2019 по 8 июня 2020 года. Возраст участников не ограничен, однако от одного журналиста принимается одна работа. Авторы должны быть указаны в оригинальной публикации. Дедлайн приема работ — до 28 июня 2020 года.

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, в которое входят ведущие украинские и иностранные журналисты, редакторы и эксперты. Победителей будут определять в двух номинациях: главный приз и специальная награда.

Победитель получит статуэтку Proxy Prize и денежный приз в размере 1000 евро. Результаты конкурса будут объявлены 24 августа, в День Независимости Украины.

В прошлом году главный приз получила работа «Армия. Друзья. Бабки» Леси Ивановой (программа «Наші гроші з Денисом Бігусом», Bihus.Info). Специальную награду жюри получила Анастасия Станко ( «Суспільне») по расследованию «Таємний ізолятор СБУ».

Национальный конкурс журналистских расследований и специальных репортажей был основан в 2014 году по инициативе YanukovychLeaks и Media Development Foundation, газетой Kyiv Post при поддержке SCOOP и при участии интернет-издания «Украинская правда».

Фото: Media Development Foundation

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