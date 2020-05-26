Во многих развитых странах во время эпидемии коронавируса предоставили журналистам статус «ключевых сотрудников» — наравне с врачами, полицейскими и работниками коммунальных служб. Правительства разных стран освобождают медиа от налогов, заказывают социальную рекламу в СМИ и выдают гражданам ваучеры на подписку газет. В Украине журналисты не получили помощи от власти, хотя работают в экстремальных условиях. Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

По оценкам НСЖУ, до 20% отечественных медиа могут не пережить карантин и экономический кризис. Уже сегодня многие редакции сворачивают проекты и увольняют работниковв то время, когда внимание к газетам, радио, телепрограмм, в онлайн-СМИ увеличивается во всем мире.

В связи с этим НСЖУ объявил старт информационной кампании #Журналісти_Важливі. «Призываем поддержать украинскую журналистику и украинских журналистов! Используйте символику акции, ставьте хэштег Журналісти_Важливі, распространяйте ваши фото с лозунгами в защиту журналистов!», — призывает Союз.

Напомним, опрос Национального союза журналистов Украины показал, что кризис и карантин ударили по большинству СМИ.

Читайте также:

Фото: НСЖУ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!