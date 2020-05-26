Опубликован официальный постер фильма «Cхідняк»

Госкино презентовало официальный постер к фильму «Cхідняк» с Богданом Бенюком. Об этом сообщила пресс-служба.

Этой лентой после завершения карантина кинокомпания «ИнсайтМедиа» и дистрибьютор SVOEkino планируют начать сезон громких украинских кинопремьер.

«Cхідняк» — это украинское бадди-муви, основанное на реальных историях из жизни в АТО. Это дебютный фильм режиссера Андрея Иванчука, основанный на его личной истории, и бенефис Богдана Бенюка.

В центре сюжета — «Борода». Он — неугомонный оптимист и способен решить любой вопрос. Вот и на этот раз именно «Борода» отправляется в штаб, чтобы «выбить» все необходимое для обеспечения своего подразделения. В напарники он берет с собой новичка, которого зовут «Режиссер». Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, встречаться с военными и гражданскими и попадать в различные передряги — смешные и не очень …

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Напомним, ранее презентовали постер к документальному фильму «Весільний спадок».

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Фото: Госкино

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