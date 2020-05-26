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Новый канал анонсировал премьеру нового сезона проекта «Тайный агент»

от Telekritika
От Telekritika 293
Главная Новости Новый канал анонсировал премьеру нового сезона проекта «Тайный агент»

Зрителям покажут 15 расследований.

Уже с 1 июня зрителей Нового канала ждут эксклюзивные расследования по 15 разным направлениям от журналистов проекта «Тайный агент». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Журналисты в качестве «тайных агентов» устроятся на работу в одну из сфер потребления. Их задача – на собственном опыте показать, как устроена эта отрасль изнутри. Более того, указать на моменты, которые несут угрозу потребителям.

– К расследованиям мы привлекли экспертов, – рассказывает руководитель проекта Ирина Сарган. – А еще провели разные лабораторные анализы и эксперименты. И, конечно же, устроили провокации, которые помогут нам вывести на чистую воду нерадивых работников. Мы хотим показать зрителям, где их чаще всего обманывают, и как они могут этого избежать. Каждая программа – это ряд практических советов и лайфхаков, как выбрать качественный товар или услугу.

Каждый выпуск программы представляет собой отдельное расследование. Агенты узнают, будет ли в безопасности ваш ребенок в санатории, разберут работу хостелов, аэропортов и других объектов. Места для проверки выбирали по отзывам, а порой и жалобам зрителей.

В этом сезоне агенты будут признаваться работникам, что они проводили журналистское расследование. Так у руководителей предприятий и сотрудников появится возможность донести до зрителей свою правду и собственное мнение.

Напомним, Новый канал выпустил онлайн-сериал «#чатнутые». Это проект о людях, которые оказались дома и соблюдают карантин.

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Фото: Новый канал

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