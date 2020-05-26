Новый канал анонсировал премьеру нового сезона проекта «Тайный агент»

Уже с 1 июня зрителей Нового канала ждут эксклюзивные расследования по 15 разным направлениям от журналистов проекта «Тайный агент». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Журналисты в качестве «тайных агентов» устроятся на работу в одну из сфер потребления. Их задача – на собственном опыте показать, как устроена эта отрасль изнутри. Более того, указать на моменты, которые несут угрозу потребителям.
– К расследованиям мы привлекли экспертов, – рассказывает руководитель проекта Ирина Сарган. – А еще провели разные лабораторные анализы и эксперименты. И, конечно же, устроили провокации, которые помогут нам вывести на чистую воду нерадивых работников. Мы хотим показать зрителям, где их чаще всего обманывают, и как они могут этого избежать. Каждая программа – это ряд практических советов и лайфхаков, как выбрать качественный товар или услугу.
Каждый выпуск программы представляет собой отдельное расследование. Агенты узнают, будет ли в безопасности ваш ребенок в санатории, разберут работу хостелов, аэропортов и других объектов. Места для проверки выбирали по отзывам, а порой и жалобам зрителей.
В этом сезоне агенты будут признаваться работникам, что они проводили журналистское расследование. Так у руководителей предприятий и сотрудников появится возможность донести до зрителей свою правду и собственное мнение.
Напомним, Новый канал выпустил онлайн-сериал «#чатнутые». Это проект о людях, которые оказались дома и соблюдают карантин.
Читайте также:
Новый канал запускает на сайте и YouTube-канале спецпроект «Аферисты в сетях – вызов принят!»
Новый канал перенес старт нового сезона «Кохання на виживання»
В шоу «Від пацанки до панянки-4» победила Евгения Мазур
Фото: Новый канал
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!