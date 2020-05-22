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Победительницей шоу «Холостяк-10» стала Даша

от Telekritika
От Telekritika 3735
Главная Новости Победительницей шоу «Холостяк-10» стала Даша

Макс Михайлюк определился с избранницей.

22 мая на телеканале СТБ состоялся финал десятого сезона реалити-шоу «Холостяк». До финала дошли две участницы – Даша и Дана.

Последнюю, финальную серию, телеканал снимал в Барселоне. Главный герой проекта Макс Михайлюк отправится на два решающих свидания. После — сделал свой выбор. Кольцо от холостяка и победу в шоу получила учстница Даша из Кривого Рога.

Напомним, главным героем реалити-шоу «Холостяк» стал пилот и владелец летной школы в США.

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Фото: СТБ, скриншот

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