Победительницей шоу «Холостяк-10» стала Даша

22 мая на телеканале СТБ состоялся финал десятого сезона реалити-шоу «Холостяк». До финала дошли две участницы – Даша и Дана.
Последнюю, финальную серию, телеканал снимал в Барселоне. Главный герой проекта Макс Михайлюк отправится на два решающих свидания. После — сделал свой выбор. Кольцо от холостяка и победу в шоу получила учстница Даша из Кривого Рога.
Напомним, главным героем реалити-шоу «Холостяк» стал пилот и владелец летной школы в США.
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Фото: СТБ, скриншот
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