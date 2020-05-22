Попкорн, деньги и ноль билетов: как украинские дистрибьюторы и кинотеатры живут на карантине

С объявления карантина в Украине прошло уже два месяца. Многие бизнесы больше так и не откроют свои двери, а другие — будут чувствовать кризис еще не один год. Как в это время функционировала одна из самых уязвимых отраслей — кино?

Именно кинотеатры и дистрибьюторы получали прибыль от полных залов, что стало противопоказано в ближайшее время. И это лишь полбеды: студии перенесли свои премьеры на лето и осень, где брать контент к показу на больших экранах? «Телекритика» пообщалась с кинотеатрами и дистрибьюторами и узнала, как они поддерживали свое существование во время пандемии и как они планируют выходить из карантина.

Директор Volga film distribution Вероника Ясинская

Карантин в связи с пандемией коронавируса застал компанию «Вольга Украина» в очень активной фазе: в прокате продолжал работать самый успешный релиз первого квартала этого года — «Джентльмены» Гая Ричи, был всего второй уик-энд работы украинской комедии «Однажды в Вегасе». Мы как раз 12 марта выпустили в прокат сказку Маттео Гарроне «Приключения Пиноккио» и на момент начала мая выпустили бы еще несколько релизов. Это все простой, траты на подготовку релизов, дубляж, маркетинговую кампанию. За период не менее четырех месяцев простоя мы бы выпустили в прокат 10 качественных и разносторонних релизов.

Действительно, студии активно переносят фильмы как с датами, так и без, выпуская картины уже на VOD или придерживая такую опцию, что оставляет после себя серьезное поле непонимания конкурентного окружения и сложность расстановки репертуарного плана.

Тем не менее мы свою работу не остановили, коллектив в полном составе продолжает работать удаленно, мы держим контакт с кинотеатрами и готовы предоставлять им всю доступную нам информацию. Мы активно наполняем наши социальные сети как важной, так и развлекательной информацией. И даже завели недавно телеграм-канал Volga Ukraine, в котором оперативно сообщаем новости мировой индустрии. Это все очень важные вещи, которые в нашем бизнесе так же важны, как и статистика заболеваемости. Без этого выставить какой-либо прогноз просто невозможно, потому что Украина, несмотря на увеличение количества отечественных проектов, по-прежнему, как и большая часть мира, зависит от иностранного кинопродукта.

Один из наших апрельских релизов, фестивальную драму Салли Поттер «Неизбранные дороги» с Хавьером Бардемом, Эль Фаннинг и Сальмой Хайек было решено во всем мире выпускать сразу онлайн, и мы также оперативно предоставили эту возможность украинскому зрителю. Кроме того, на VOD оперативно вышли «Джентльмены», «Правдивая история банды Келли», готовится выйти аниме «Форма голоса», триллер с Лили Коллинз и Саймоном Пеггом «Темное наследие». Безусловно, наш VOD-рынок все еще очень мал, но он развивается и будет развиваться. И стать частью его роста также важно для нашей компании.

Тем не менее экономическая основа кинодистрибуции в Украине – это кинотеатральный прокат, и наши проекты будут готовы к повсеместному открытию кинотеатров в стране.

Денис Иванов, директор компании «Артхаус трафик»

«Артхаус трафик» — диверсифицированная компания, кроме кинотеатральной дистрибуции представляет цифровые релизы фильмов, организовывает и проводит кинофестивали, а также занимается съемками кино. Поэтому нам, наверное, сейчас немного легче, чем остальным коллегам, которые занимаются исключительно кинотеатральной дистрибуцией. Хотя, безусловно, мы также страдаем и несем значительные убытки во время карантина. Впрочем, надеемся, скоро все закончится, и все мы вернемся к развитию, в том числе и кинопрокатного направлении.

Наша стратегия выхода из карантина достаточно проста: мы уже подготовили четыре довольно масштабных кинорелиза, и как только заработают кинотеатры, выпустим их в прокат. В частности, испанскую комедию «Чемпионы», которую посмотрели более 2 миллионов зрителей во всем мире, а также драму Вацлава Маргоуля «Раскрашенная птица», украинскую копродукцию, которая представляла нашу страну на кинофестивале в Венеции и вошла в короткий список претендентов на премию «Оскар».

Kinomania film distribution

Что касается убытков – это конфиденциальная информация, которую мы не можем разглашать. Но понятно, что «Киномания» несет серьезные финансовые потери, как и большинство бизнесов в Украине, которые во время карантина не получают прибыли.

К счастью, Disney и Warner Bros. планируют выпустить такие блокбастеры как «Тенет» (16 июля), «Мулан» (23 июля) и «Чудо-Женщина 1984» (13 августа) в заявленные даты. И мы приложим все усилия, чтобы эти фильмы вышли на большие экраны, как только карантин для кинотеатров будет снят.

Совладелец «Планета кино» Дмитрий Деркач

Кассовые сборы в Украине за 2019 год составили около 2,9 млрд грн или в среднем около 240 млн грн за месяц. Если кинотеатры в Украине будут закрыты до конца июня, то они не заработают приблизительно 850 миллионов гривен с середины марта до начала июля. Если же учитывать, что будут серьезные ограничение на количество посетителей, страх публичных мест у многих людей после карантина, отсутствие сильных премьер, то, я думаю, что кинотеатры в Украине в этом году потеряют до 1,5 миллиарда гривен доходов от продаж фильмов. Если сюда добавить еще и другие доходы (например, продажа попкорна), то эта сумма легко перевалит за 2 миллиарда гривен. Это речь идет о доходах, выручке, не о прибыли.

Если же говорить о «Планете Кино», мы каждый месяц несем около 10 млн гривен убытков. Мы продолжаем платить часть зарплат всем нашим сотрудникам (которых у нас больше 600 человек). Также у нас есть ряд других платежей, от которых мы не можем отказаться.

При оптимистичном сценарии, я предполагаю, что кинотеатры откроются в июле с ограничениями по количеству посетителей в зале и требованиями по обеспечению безопасности сотрудников и зрителей. И мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы обеспечить различные меры безопасности для наших сотрудников и посетителей.

Также я думаю, что до конца лета у многих людей еще будет страх публичных мест и многие наши зрители будут боятся ходить в кино. Мы провели большой опрос наших клиентов и получили более 8000 ответов. Мы спросили, какая вероятность, что они пойдут в кино в первые недели после карантина. Средняя оценка — 4,7 из 7 (где 7 — точно пойду в кино сразу после открытия кинотеатров). Результаты этого опроса подтверждают, что многие люди не пойдут в кинотеатры после открытия.

Мировые студии переносят премьеры своих самых ожидаемых фильмов на осень и зиму, на лето запланировано мало премьер. Наличие громких премьер блокбастеров — это основной фактор, который влияет на посещаемость кинотеатров.

У нас накопились большие долги еще с февраля, со многими кредиторами мы договорились о рассрочке платежей мы будем расплачиваться с ними аж до конца года. Если не начнется вторая волна распространения вируса, я надеюсь, что мы вернемся в нормальный режим в ноябре.

О прибыли сейчас речь не идет, мы несем большие убытки, но мы всячески пытаемся их уменьшить.

Мы начали сразу думать о том, какие сервисы, продукты можно запустить во время карантина, чтобы получать хоть какой-нибудь доход. У нас есть наши кинорестораны RE’LUX, и мы уже раньше работали с Glovo по доставке. Мы поработали 2 недели с нашими ресторанами в формате доставки и самовывоза, но заказов было очень мало, в итоге мы работали себе в минус и нам пришлось полностью закрыть рестораны.

Еще в конце 2019 года мы запустили наш бренд попкорна Pumpidup (pumpidup.com), мы продаем его в супермаркетах (Novus, Metro, WineTime), а также онлайн на Rozetka. Сейчас мы стараемся запустить продажи в различных онлайн маркетплейсах (Raketa, Glovo, EatEasy), также пытаемся зайти в максимальное количество точек продажи (супермаркеты, магазины, АЗС, киоски и так далее). Во время карантина продажи нашего попкорна растут, на Rozetka заказы увеличились в несколько раз. Для нас это новое направление, мы только начали заходить в сегмент FMCG (а за вход на полку или за маркетинг в этих точках надо платить), поэтому пока прибыли нет от этого направления. Но мы работаем на будущее, планируем активно развивать наш Pumpidup.

Еще одна активность и продукт, который мы запустили — специальный «кризисный» сертификат. Некоторые их назвали фьючерсами в кино. Сейчас мы продаем сертификат за 100 гривен, который в будущем можно будет обменять на любой билет в кино без ограничений технологий или типа мест в кинозалах. Это дает нам небольшой поток доходов. Это, конечно, не является спасением для нас, но хоть на небольшой срок может продлить возможность оплачивать зарплаты сотрудникам. Самый большой эффект от этой инициативы — огромная моральная поддержка, которую мы получили от наших клиентов. Это огромное проявление любви клиентов помогает нашим сотрудникам переживать кризис в более позитивном настроении.

CEO сети кинотеатров «Мультиплекс» Роман Романчук

«Мультиплекс» зарабатывает путем запуска небольших стартапов и активностей, которые до этого были запланированы на другой период. В частности, мы начали более активно развивать продажу попкорна в ритейле и через доставку. Также запустили несколько коллабораций с ресторанами, которые делают продукцию для «Мультиплекса», и продаем ее. Из других альтернатив — запустили специальные пакеты с партнерами по продаже сертификатов, которые представляют собой билет в кино с отложенным спросом (на них действует специальная цена и условия). Кроме того, мы активно продаем мерчендайзинговую продукцию: игрушки, одежду… Однако все это в совокупности дает совершенно незначительный уровень дохода.

Относительно убытков, которые мы несем — корректнее было посчитать их после карантина, чтобы учесть весь период. Цифра динамичная, потому что мы постоянно находимся в переговорах с партнерами по поводу переноса накопленных долговых обязательств на будущие периоды. Результат этих переговоров повлияет и на сумму, которая будет накоплена за время простоя. В среднем, ориентировочно день простоя стоит около 200-300 тысяч гривен.

Все о чем сейчас говорят студии и дистрибьюторы — это переносы премьер. Однако студии также заявляют, что как только будет открыта какая-то критическая масса кинотеатров, они будут обновлять свои расписания выхода контента. Вот если бы мы открывались сегодня — естественно, показывать было бы нечего из мировых премьер. А если мы будем открываться через 2 недели и, к примеру, в 60% стран будут открыты кинотеатры — студии будут делать новые заявления. Поэтому прогнозировать, что будет, когда откроются кинотеатры в Украине — достаточно сложно. Так или иначе, у нас есть несколько сценариев, на каком контенте мы будем работать. В самом пессимистичном варианте будем показывать повторы украинских и мировых успешных тайтлов.

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