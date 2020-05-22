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Инициативу «Чистое небо» возглавит Вячеслав Миенко

от Telekritika
От Telekritika 187
Главная Новости Инициативу «Чистое небо» возглавит Вячеслав Миенко

Екатерина Федорова покидает проект.

25 мая Общественный союз «Инициатива «Чистое небо»» возглавит Вячеслав Миенко, директор по GR в группе 1+1 media, который с 2013 года отвечает в 1+1 media за проект по борьбе с пиратством и защиту контента группы. Заместителем руководителя Инициативы станет Николай Фаенгольд, и.о.руководителя дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia. Нынешний директор ОС «Инициатива «Чистое небо»» Катерина Федорова покидает проект по согласию сторон, сообщает «Чистое небо».

«За три года мы привлекли к уголовной ответственности не одного пирата, который в обход законодательства зарабатывал на украинских гражданах, предлагая им украденный контент медиагрупп. Мы гордимся, что привили многим гражданам привычку получать аудиовизуальную продукцию легальным путем. Ведь именно благодаря таким несложным и не слишком ресурсозатратным, в сравнении с практиками других европейских рынков, действиям украинское телевидение, кинематограф и другие медийные направления могут активно развиваться и предлагать потребителям еще более качественные продукты», — прокомментировал Вячеслав Миенко.

«StarLightMedia всегда считал защиту контента и развитие легального онлайн-просмотра важным для будущего национальной креативной индустрии и вкладывал в это много ресурсов. Мы благодарны Катерине за ее веру в идею борьбы с воровством контента и за ее работу в Инициативе», — прокомментировал Николай Фаенгольд.

«Деятельность Инициативы «Чистое небо» способствовала многим позитивным изменениям, произошедшим на украинском медиарынке в части борьбы с пиратством: изменение законодательства, иное отношение к пиратским ресурсам ответственных рекламодателей и зрителей. Безусловно, мы не можем говорить о том, что пиратство побеждено. Вероятно, никогда окончательной победы и не будет, равно как и с другими правонарушениями. Мы можем только бороться за то, чтобы улучшить ситуацию, чтобы изменить картину. За последние годы такой сдвиг, безусловно, был сделан». — прокомментировал Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию «Медиа Группы Украина».

«Инициатива “Чистое небо” — замечательный проект с правильной и важной миссией, проект о ценности, справедливости, развитии. Мне удалось не только воплотить для него несколько полезных сервисов и партнерств, но и увидеть результат. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя и убеждать других на своем примере, поэтому бороться с пиратством должны не только правообладатели, у которых воруют, но и рекламодатели, банки, вендоры оборудования, интернет-, ТВ- и хостинг-провайдеры: все те, кто тем или иным способом могут участвовать в развитии бизнеса воров. А главное — пользователь должен задуматься и сознательно принять ту или иную сторону. На данном этапе мое сотрудничество с Инициативой заканчивается, меня ждут новые проекты, но принципы, которыми я стремилась “заразить” всех окружающих, остаются со мной. Всем, с кем довелось познакомиться и поработать за последние несколько лет, огромное спасибо!», — комментирует Катерина Федорова.

Катерина возглавляла Инициативу последние 3 года — с 2017 года.

Напомним, 6 февраля Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) стал участником «Чистого неба».

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Фото: Александра Йорк

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