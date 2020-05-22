Инициативу «Чистое небо» возглавит Вячеслав Миенко

25 мая Общественный союз «Инициатива «Чистое небо»» возглавит Вячеслав Миенко, директор по GR в группе 1+1 media, который с 2013 года отвечает в 1+1 media за проект по борьбе с пиратством и защиту контента группы. Заместителем руководителя Инициативы станет Николай Фаенгольд, и.о.руководителя дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia. Нынешний директор ОС «Инициатива «Чистое небо»» Катерина Федорова покидает проект по согласию сторон, сообщает «Чистое небо».

«За три года мы привлекли к уголовной ответственности не одного пирата, который в обход законодательства зарабатывал на украинских гражданах, предлагая им украденный контент медиагрупп. Мы гордимся, что привили многим гражданам привычку получать аудиовизуальную продукцию легальным путем. Ведь именно благодаря таким несложным и не слишком ресурсозатратным, в сравнении с практиками других европейских рынков, действиям украинское телевидение, кинематограф и другие медийные направления могут активно развиваться и предлагать потребителям еще более качественные продукты», — прокомментировал Вячеслав Миенко.

«StarLightMedia всегда считал защиту контента и развитие легального онлайн-просмотра важным для будущего национальной креативной индустрии и вкладывал в это много ресурсов. Мы благодарны Катерине за ее веру в идею борьбы с воровством контента и за ее работу в Инициативе», — прокомментировал Николай Фаенгольд.

«Деятельность Инициативы «Чистое небо» способствовала многим позитивным изменениям, произошедшим на украинском медиарынке в части борьбы с пиратством: изменение законодательства, иное отношение к пиратским ресурсам ответственных рекламодателей и зрителей. Безусловно, мы не можем говорить о том, что пиратство побеждено. Вероятно, никогда окончательной победы и не будет, равно как и с другими правонарушениями. Мы можем только бороться за то, чтобы улучшить ситуацию, чтобы изменить картину. За последние годы такой сдвиг, безусловно, был сделан». — прокомментировал Федор Гречанинов, директор по стратегическому развитию «Медиа Группы Украина».

«Инициатива “Чистое небо” — замечательный проект с правильной и важной миссией, проект о ценности, справедливости, развитии. Мне удалось не только воплотить для него несколько полезных сервисов и партнерств, но и увидеть результат. Чтобы изменить мир, нужно начать с себя и убеждать других на своем примере, поэтому бороться с пиратством должны не только правообладатели, у которых воруют, но и рекламодатели, банки, вендоры оборудования, интернет-, ТВ- и хостинг-провайдеры: все те, кто тем или иным способом могут участвовать в развитии бизнеса воров. А главное — пользователь должен задуматься и сознательно принять ту или иную сторону. На данном этапе мое сотрудничество с Инициативой заканчивается, меня ждут новые проекты, но принципы, которыми я стремилась “заразить” всех окружающих, остаются со мной. Всем, с кем довелось познакомиться и поработать за последние несколько лет, огромное спасибо!», — комментирует Катерина Федорова.

Катерина возглавляла Инициативу последние 3 года — с 2017 года.

Напомним, 6 февраля Индустриальный Телевизионный Комитет (ИТК) стал участником «Чистого неба».

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Фото: Александра Йорк

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