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YouTube блокирует каналы за неправдивый контент о COVID-19

от Telekritika
От Telekritika 159
Главная Диджитал YouTube блокирует каналы за неправдивый контент о COVID-19

Компания ввела новые правила. За нарушение — бан.

YouTube обновила правила размещения контента на своей платформе. В основном, обновления касаются каналов, которые публикуют ролики о коронавирусе.

Итак, согласно новым правилам, нельзя публиковать «контент с ложной медицинской информацией, противоречащий официальным сведениям о COVID-19, которые распространяет Всемирная организация здравоохранения и местные органы здравоохранения».

Недопустимыми считаются:

  • материалы, в которых отрицается существование коронавирусной инфекции;
  • призывы лечиться народными средствами и не обращаться за медицинской помощью в случае недомогания;
  • призывы отказываться от обращения за медицинской помощью при признаках болезни;
  • видео, в которых есть призывы отказаться от азиатской еды, так как через нее можно заразиться коронавирусом;
  • утверждения о том, что заболевание COVID-19 вызвано излучением от сети 5G;
  • видео, в которых сообщается, что коронавирусом можно заразиться во время тестирования на COVID-19;
  • утверждения о том, что заболевание не распространяется в странах с жарким климатом;
  • видео, в которых утверждается, что социальное дистанцирование и самоизоляция не являются эффективными мерами по сдерживанию распространения вируса.

Если опубликованный контент нарушает новые правила, его будут удалять и отправлять предупреждение владельцу канала. После получения трех предупреждений каналы нарушителей будут блокировать.

Напомним: ранее стало известно, что YouTube удалил пропагандистские каналы россиян.

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Фото: unsplash

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