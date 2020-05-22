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Украинская Гильдия Режиссеров приглашает представителей индустрии присоединиться к организации

от Telekritika
От Telekritika 163
Главная Кино Украинская Гильдия Режиссеров приглашает представителей индустрии присоединиться к организации

Цель Гильдии — защита прав и профессиональных интересов украинских режиссеров.

Организация Украинская Гильдия Режиссеров / Directors Guild of Ukraine приглашает кинорежиссеров присоединяться к объединению. Об этом сообщает Украинская киноакадемия в Facebook.

Как общественная организация, Гильдия выполняет миссию профессионального и творческого союза, а также правозащитной организации украинских кинорежиссеров — членов Гильдии. Согласно уставу, цель Гильдии — защита прав и профессиональных интересов украинских режиссеров, их продвижение на национальном и международном уровнях.

Все посетители официального сайта организации могут ознакомиться с актуальными новостями о мире кино, анонсами важных кинособытий, а вот исключительно для членов Гильдии будет открыт доступ к образовательным программам и юридическим консультациям. Сейчас на сайте доступно несколько вебинаров: «юристы для режиссеров», «сценаристика» и «авторское право».

Напомним, общественную организацию Украинская гильдия режиссеров зарегистрировали 13 апреля 2020-го года.

Фото: Украинская гильдия режиссеров

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