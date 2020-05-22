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Netflix заблокирует учетные записи неактивных пользователей

от Telekritika
От Telekritika 388
Главная Диджитал Netflix заблокирует учетные записи неактивных пользователей

… если они не пользовались услугой больше года.

Netflix будет блокировать учетные записи, которые были неактивны более года, передает variety.com. По словам представителей компании, такая мера вводится для того, чтобы помочь зрителям сэкономить деньги.

Прежде неактивные подписчики получат письма от компании с уведомлением о том, что их учетная запись будет заблокирована. Также в письме стриминг предложит возобновить подписку, при желании. Если ответного письма от пользователей не поступит, платформа автоматически заблокирует им доступ.

Если пользователи захотят вернуть доступ к аккаунту, они смогут обратиться в службу поддержки в течение 10 месяцев после блокировки, и их просьба будет удовлетворена.

Напомним: ранее стало известно, что украинцы любят сериалы Netflix больше, чем какие-либо другие.

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Фото: «Телекритика»

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