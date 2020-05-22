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КЖЭ: Гордон нарушил принципы этичного отношения к аудитории

от Telekritika
От Telekritika 424
Главная Новости КЖЭ: Гордон нарушил принципы этичного отношения к аудитории

В своих интервью с Поклонской и Гиркиным.

Комиссия по журналистской этике сделала заявление относительно интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным. Об этом сообщается на официальном сайте КЖЭ.

Комиссия отметила, что журналисты имеют право брать интервью у диктаторов, военных преступников, подозреваемых в тяжких международных преступлениях и других подобных лиц, к которым негативно относится значительная часть или и большинство аудитории. Так как иногда такие лица являются единственным источником получения общественно важной информации, что обосновывает необходимость разговора с ними.

Тем не менее в таких случаях журналисты и редакции должны сохранять контроль над сообщениями, которые звучат в интервью, внимательно относиться к этическим вопросам, которые возникают при предоставлении трибуны таким персонам. Также это означает, что не стоит брать интервью у правонарушителей (в том числе террористов) в прямом эфире/вживую. 

КЖЭ выражает отрицательное отношение к форме и содержанию интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиним, в частности к «фактам несоблюдения этических норм и профессиональных стандартов. Неспособность или нежелание интервьюера работать по профессиональным стандартам помешало ему убедительно раскрыть аудитории взгляды интервьюируемых», – сообщается в заявлении.

Однако есть и исключения, когда журналист перестает выполнять свои основные функции, если он является агентом спецслужб. Комиссия осудила неподтвержденные заявления Дмитрия Гордона о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами и возможность использования специалистов, работающих в медиасфере (в том числе и журналистов), спецслужбами в своих целях. По мнению комиссии, таким образом аудиторию вводят в заблуждение относительно целей и способов осуществления журналистской деятельности.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон выпустил интервью с Гиркиным и Поклонской, которые вызвали негативную реакцию со стороны медийщиков.

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Фото: КЖЭ

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