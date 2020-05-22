Facebook переведет 50% сотрудников на дистанционную работу

Facebook переведет 50% персонала на удаленную работу. При этом глава компании Марк Цукерберг заявил, что зарплаты сотрудников будут урезаны, передает bloomberg.com.

По словам Марка Цукерберга, в ближайшие 10 лет половина сотрудников компании будут работать дистанционно. «Многие и так работают удаленно, а нанимать людей для офисной работы нет смысла, учитывая, что офисы закрыты», — прокомментировал Цукерберг.

Также CEO пояснил, что а ближайшее время компания будет нанимать на удаленную работу в основном на позицию старших инженеров и только в тех городах США, где нет офисов компании. Что касается размеров зарплат, то все будет зависеть от того, где сотрудники живут. «Это означает, что если вы живете в месте, где прожиточный минимум значительно ниже или стоимость рабочей силы ниже, то зарплата в этих местах, как правило, тоже будет несколько ниже», — объяснил Марк Цукерберг.

Он также попросил сотрудников, которые работают удаленно, до 1 января 2021 года уведомить компанию, если они переедут в другой регион, чтобы можно было скорректировать зарплату в соответствии с их новым местом жительства.

Изданию The Verge Цукерберг сообщил, что около 40% сотрудников уже изъявили желание работать из дома.

Напомним: ранее стало известно, что сотрудники Facebook будут работать из дома до конца 2020 года.

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Фото: Unsplash

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