ДиджиталНовости

Facebook переведет 50% сотрудников на дистанционную работу

от Telekritika
От Telekritika 192
Главная Диджитал Facebook переведет 50% сотрудников на дистанционную работу

Компания планирует осуществить задуманое в течение 10-ти лет.

Facebook переведет 50% персонала на удаленную работу. При этом глава компании Марк Цукерберг заявил, что зарплаты сотрудников будут урезаны, передает bloomberg.com.

По словам Марка Цукерберга, в ближайшие 10 лет половина сотрудников компании будут работать дистанционно. «Многие и так работают удаленно, а нанимать людей для офисной работы нет смысла, учитывая, что офисы закрыты», — прокомментировал Цукерберг.

Также CEO пояснил, что а ближайшее время компания будет нанимать на удаленную работу в основном на позицию старших инженеров и только в тех городах США, где нет офисов компании. Что касается размеров зарплат, то все будет зависеть от того, где сотрудники живут. «Это означает, что если вы живете в месте, где прожиточный минимум значительно ниже или стоимость рабочей силы ниже, то зарплата в этих местах, как правило, тоже будет несколько ниже», — объяснил Марк Цукерберг.

Он также попросил сотрудников, которые работают удаленно, до 1 января 2021 года уведомить компанию, если они переедут в другой регион, чтобы можно было скорректировать зарплату в соответствии с их новым местом жительства.

Изданию The Verge Цукерберг сообщил, что около 40% сотрудников уже изъявили желание работать из дома.

Напомним: ранее стало известно, что сотрудники Facebook будут работать из дома до конца 2020 года.

Читайте также:

Австралийским СМИ предложили бойкотировать Facebook и Google, если те откажутся платить роялти
Facebook выплатит $52 млн компенсации модераторам, получившим ПТСР на работе
Facebook сформировал Совет по надзору за контентом из 20 участников

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

DZIDZIO выступит в прямом эфире церемонии «Золота Дзиґа»

29.04.2020

Sky News внедряет новый ТВ-тренд: прямые эфиры через...

19.05.2020

Вице-президент Amazon подал в отставку

05.05.2020

«2+2» и продюсеры «Карпатского рейнджера» отреагировали на распространение...

15.05.2020

Fox купила стриминг Tubi за $440 млн

22.04.2020

Comedy Central, MTV, Nickelodeon будут вещать на YouTube...

07.05.2020

Отключение аналога предлагают перенести на конец года –...

07.05.2020

Нацсовет после карантина внепланово проверит «1+1»

21.05.2020

Новый канал покажет мультфильм «Викрадена принцеса» на YouTube

20.05.2020

«Всеукраинская школа онлайн»: рейтинги смотрения на OTT/VOD-платформах

22.04.2020
Avatar