Сергей Лещенко ответил на обвинения «Бабеля»

Член наблюдательного совета «Укрзалізниці», бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко опубликовал пост в Facebook, в котором ответил на обвинения издания «Бабель» в том, что запретил журналистам публиковать интервью с ним.

«Начну с того, что я еще до проведения интервью попросил о согласовании. Почему? Потому что часть разговора касается УЗ, где я являюсь членом наблюдательного совета. Компания является участником международного рынка заимствований. Кроме того, она привлекает средства, размещая евробонды. Мировые рынки могут быть чувствительны к любой информации, которая обнародуется об УЗ из уст члена наблюдательного совета, — пишет Лещенко. — Поскольку член набсовета обязан действовать в интересах компании, условием моего интервью было согласование текста, на что редакция согласилась».

Лещенко сообщил, что разговор продолжался 2,5 часа, и он надеялся, что журналистов интересует целостная картина. Однако присланный на согласование вариант интервью оказался просто нарезкой коротких реплик.

«Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов с тем, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя. Мы общались вчера утром и не пришли к общему мнению. После этого всю вторую половину дня я был занят на совместном заседании правления и набсовета УЗ, — отметил Сергей Лещенко. — Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал. Та версия нашего общения, которую редакция прислала мне на согласование, страдает существенным сокращением ответов и урезанием серьезных тем. Их нежелание давать более полные ответы приводят лишь к тому, что общество не видит целостной картины – как в политике, так и в УЗ. В той сокращенной версии интервью нет ничего сенсационного, вы сможете сами в этом убедиться. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование – вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте».

Напомним, 22 мая «Бабель» заявил, что Сергей Лещенко запретил публиковать интервью с ним. Редакция отмечает, что экс-журналист хотел самостоятельно поработать с исходником, на что получил отказ.

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Фото: архив «Телекритики»

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