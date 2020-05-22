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«Люди Ідей на карантині»: о карантинных путешествиях, лайфхаках в работе и коммуникации с коллегами

от Telekritika
От Telekritika 243
Главная Спецпроекты «Люди Ідей на карантині»: о карантинных путешествиях, лайфхаках в работе и коммуникации с коллегами

1+1 media продолжает рассказывать о работе медийщиков в условиях карантина.

Героями восьмого влога «Люди Ідей на карантині» стали: Ольга Воробей, бродкаст-дизайнер телеканала ТЕТ, Елена Григоренко, аналитик группы внешних и онлайн-исследований, Анна Береза, PR-специалист телеканала ТЕТ.

Ольга Воробей рассказала о том, чем ее карантинная жизнь похожа на песню коллеги, и продемонстрировала стикерпак, который помогает ей вместе с командой делиться эмоциями в мессенджерах; Елена Григоренко поделилась секретами работы ее отдела, а также рассказала о лайфхаках, которые помогают ей сохранять производительность и качественно выполнять свои обязанности; Анна Береза ​​продемонстрировала, как путешествует в условиях карантина, и поделилась простыми вещами, которые в этот период начала ценить гораздо больше.

Посмотреть второй выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 media.
Напомним, видеоблог «Люди Ідей на карантині» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных ограничений.

Герои рассказывают, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они делятся лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и ​​освоить новые полезные привычки. А еще – проводят экскурсии по офисах и съемочных площадках.

Видеоблог выходит каждую пятницу на портале «Телекритика», а также в социальных сетях группы.

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Фото: 1+1 media

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