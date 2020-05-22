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За месяц сеть «Планета кино» теряет 10 млн грн

от Татьяна Мялковская
От Татьяна Мялковская 205
Главная Кино За месяц сеть «Планета кино» теряет 10 млн грн

Кинотеатры могут открыться в июле.

Совладелец сети кинотеатров «Планета кино» Дмитрий Деркач в комментарии для «Телекритики» сообщил об убытках.

«Если говорить о «Планете Кино», мы каждый месяц несем около 10 млн гривен убытков. Мы продолжаем платить часть зарплат всем нашим сотрудникам (которых у нас больше 600 человек). Также у нас есть ряд других платежей, от которых мы не можем отказаться» — сказал Дмитрий Деркач.

Также по его мнению, если кинотеатры в Украине будут закрыты до конца июня, то они не заработают приблизительно 850 млн гривен (за период с середины марта до начала июля).

«А если учитывать и то, что будут серьезные ограничения на количество посетителей, страх публичных мест у многих людей, отсутствие сильных премьер, то, я думаю, что кинотеатры в Украине в этом году потеряют до 1,5 млрд гривен доходов от продаж фильмов» — добавил Деркач. Включая продажи попкорна, эта цифра может увеличится и до 2 млрд гривен.

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Фото: unsplash

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