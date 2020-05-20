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В Киеве и Одессе откроются автокинотеатры «KINOLIFE Cinema»

от Telekritika
От Telekritika 367
Главная Кино В Киеве и Одессе откроются автокинотеатры «KINOLIFE Cinema»

Уже на этой неделе появится два новых автокинотеатра.

«KINOLIFE Cinema» открывает сразу два новых автокинотеатра в Украине, об этом пишет пресс-служба сети.

В Киеве показы стартуют 21 мая и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода «Платформа» (улица Беломорская, а в Одессе посмотреть кино можно будет ежедневно с 22 мая на паркинге отеля «ОК Одесса» (Гагаринское Плато, 5). К показу предлагается биографическая лента «История Джин Сиберг» и короткометражные ленты Best erotic shorts.

Также планируется открытие кинотеатров сети в Мариуполе и Сумах.

Репертуар будет меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра. По словам организаторов, посещения автокинотеатра безопасно: так как зрители не будут контактировать между собой и будут находиться в машине.

Приобрести билеты можно только онлайн. Звук будет транслироваться через FM-волну.

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Фото: Drive-in Movie Club

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