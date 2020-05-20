В Киеве и Одессе откроются автокинотеатры «KINOLIFE Cinema»

«KINOLIFE Cinema» открывает сразу два новых автокинотеатра в Украине, об этом пишет пресс-служба сети.
В Киеве показы стартуют 21 мая и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода «Платформа» (улица Беломорская, а в Одессе посмотреть кино можно будет ежедневно с 22 мая на паркинге отеля «ОК Одесса» (Гагаринское Плато, 5). К показу предлагается биографическая лента «История Джин Сиберг» и короткометражные ленты Best erotic shorts.
Также планируется открытие кинотеатров сети в Мариуполе и Сумах.
Репертуар будет меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра. По словам организаторов, посещения автокинотеатра безопасно: так как зрители не будут контактировать между собой и будут находиться в машине.
Приобрести билеты можно только онлайн. Звук будет транслироваться через FM-волну.
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Фото: Drive-in Movie Club
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