Бывшему сотруднику телеканала пришлось иметь дело с киберполицией

Сотрудники киберполиции во Львовской области совместно со следователями и под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили 28-летнего мужчины, который заблокировал доступ к служебной электронной почты одного из местных телеканалов. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

При рассмотрении обращения директора телекомпании полицейские установили, что вход в электронную почту телеканала заблокирован: изменен номер телефона, к которому она была подвязана. Этот email является официальным ящиком телеканала, на который поступали новостные материалы, рекламные заказы и предложения. Таким образом ее блокировка нанесла ущерб работе телекомпании.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого – экс-сотрудника телеканала. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киберполиция обнаружила одессита, который массово взламывал аккаунты в Instagram.

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Фото: Unsplash

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