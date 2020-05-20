ДиджиталНовостиТВ

Бывшему сотруднику телеканала пришлось иметь дело с киберполицией

от Telekritika
От Telekritika 667
Главная Диджитал Бывшему сотруднику телеканала пришлось иметь дело с киберполицией

Его подозревают в «угоне» служебной электронной почты.

Сотрудники киберполиции во Львовской области совместно со следователями и под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили 28-летнего мужчины, который заблокировал доступ к служебной электронной почты одного из местных телеканалов. Об этом сообщает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

При рассмотрении обращения директора телекомпании полицейские установили, что вход в электронную почту телеканала заблокирован: изменен номер телефона, к которому она была подвязана. Этот email является официальным ящиком телеканала, на который поступали новостные материалы, рекламные заказы и предложения. Таким образом ее блокировка нанесла ущерб работе телекомпании.

Правоохранители провели обыск по месту жительства подозреваемого – экс-сотрудника телеканала. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, киберполиция обнаружила одессита, который массово взламывал аккаунты в Instagram.

Читайте также:

Киберполиция разоблачила мужчину, создавшего несколько онлайн-кинотеатров
Киберполиция разоблачила провайдера, который пиратил телеканалы медиагрупп
Киберполиция заблокировала сайт, пиративший тысячи телеканалов и фильмов

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

ТENET составил рейтинг телеканалов, которые транслируют видеоуроки для...

08.05.2020

Report For America направила 225 журналистов спасать локальные...

24.04.2020

К 9 мая «Интер» запускает марш памяти онлайн

27.04.2020

За первый квартал 2020 года Facebook заработал $17,74...

30.04.2020

Disney+ снимет еще один сериал по вселенной «Звездных...

23.04.2020

Телезвезды «плюсов», блогеры и музыканты снялись в ролике...

05.05.2020

Vox Media создала сериал для платформы Quibi

21.04.2020

Казахстанский телеканал показом сериала спровоцировал дипломатический скандал

14.05.2020

Як кодування вплинуло на рекламодавців

01.05.2020

Google удалил 2,7 млрд плохих рекламных объявлений

30.04.2020
Avatar