Apple TV+ приобретет контент сторонних производителей

Apple намерена приобрести у сторонних продакшенов и правообладателей контент для стриминга Apple TV+. Таким образом в компании хотят дополнить библиотеку, передает bloomberg.com.

Компания решила изменить свою контентную стратегию и тем самым укрепить свои позиции на рынке, дополнив оригинальный каталог контентом от сторонних продакшенов. Хотя изначально Apple планировала сфокусировать платформу только на оригинальном контенте. Отметим, что Netflix, Hulu и Disney+ уже давно и весьма активно предлагают неоригинальный контент.

Голливудские студии лицензируют свой старый контент для использования на Apple TV+. На данный момент, в приложении Apple можно подписаться на Starz, Showtime и HBO. Топ-менеджмент полагал, что эти подписки смогут удовлетворить потребности клиентов в стороннем контенте, однако этот подход не оправдал себя. Из 10 млн подписчиков Apple TV+ к февралю 2020 года только 50% воспользовались этим предложением.

Напомним: ранее стало известно, что студия Ридли Скотта будет сотрудничать с Apple TV+.

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Фото: Apple TV+

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