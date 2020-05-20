Новый канал покажет мультфильм «Викрадена принцеса» на YouTube

В День защиты детей, 1 июня, Новый канал эксклюзивно покажет на своем YouTube-канале украинский мультфильм «Викрадена принцеса: Руслан та Людмила». Об этом сообщила пресс-служба канала.

«Викрадена принцеса: Руслан та Людмила» — это 3D-анимационный фильм по мотивам сказки «Руслан и Людмила» Александра Пушкина — сюжет разворачивается вокруг странствующего артиста Руслана, который спасает принцессу Милу, украденную злым волшебником Черномором.

Главных персонажей озвучили участники группы «Время и Стекло».

Хотя «Викрадена принцеса» — дебют режиссера Олега Маломужа, мультфильм продержался в украинском прокате пять уикендов, собрал 35,7 млн гривен и в 2018-м стал рекордсменом отечественного проката среди фильмов украинского производства. За рубежом мультфильм собрал в прокате $6,53 млн.

Читайте также:

Фото: Новый канал

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook