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Телеканал «Рада» начинает вещание на границе с оккупированными территориями

от Telekritika
От Telekritika 529
Главная Новости Телеканал «Рада» начинает вещание на границе с оккупированными территориями

Цифровые передатчики установлены в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

В рамках развития цифрового телевидения Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины выдал парламентскому телеканалу «Рада» разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Цифровые передатчики стандарта DVB-T2 установлены на телевышках в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. С 20 мая сигнал телеканала «Рада» будет распространяться в Краматорске, Авдеевке, Угледаре, Горняке, а также в населенных пунктах Покровского, Марьинского, Ясиноватского и Славянского районов Донецкой области.

На Херсонщине телеканал будет доступен для жителей Скадовского, Каланчакского, Каховского и Чаплинского районов. Передатчик, установленный в селе Чонгар, обеспечит сигнал телеканала «Рада» в городе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах АР Крым.

На Луганщине телеканал «Рада» будет доступен в Луганске и Станично-Луганском районе.

В ближайшее время планируется улучшение качества сигнала телеканала «Рада» в городах Волноваха, Мариуполь и Бахмутовка.

Напомним, 19 мая Рада одобрила распространение каналов иновещания на оккупированные территории.

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Фото: «Рада»

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