Церемонию «Оскар-2021» могут перенести

Академия кинематографических искусств рассматривает возможность отложить 93 церемонию «Оскар», запланированную на февраль. Об этом пишет Variety.

«Оскар» в настоящее время планируют провести 28 февраля 2021 года на канале ABC. Однако источник издания заявил, что ее могут перенести, но новые даты еще не были обсуждены или официально подтверждены. Другой источник говорит, что на ABC дата не изменилась.

По стандартным правилам отбора, фильм должен быть как минимум 7 дней в прокате в округе Лос-Анджелес, чтобы претендовать на «Оскар». Но в этом году фильмы, выпущенные в цифровом формате, могут рассматриваться к участию, если студия изначально планировала театральный выпуск.

Ранее стало известно, что на «Оскар-2021» допустят фильмы, премьера которых состоялась в онлайне.

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Фото: unsplash

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