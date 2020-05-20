КиноНовости

Церемонию «Оскар-2021» могут перенести

от Telekritika
От Telekritika 489
Главная Кино Церемонию «Оскар-2021» могут перенести

По информации Variety.

Академия кинематографических искусств рассматривает возможность отложить 93 церемонию «Оскар», запланированную на февраль. Об этом пишет Variety. 

«Оскар» в настоящее время планируют провести 28 февраля 2021 года на канале ABC. Однако источник издания заявил, что ее могут перенести, но новые даты еще не были обсуждены или официально подтверждены. Другой источник говорит, что на ABC дата не изменилась.

По стандартным правилам отбора, фильм должен быть как минимум 7 дней в прокате в округе Лос-Анджелес, чтобы претендовать на «Оскар». Но в этом году фильмы, выпущенные в цифровом формате, могут рассматриваться к участию, если студия изначально планировала театральный выпуск.

Ранее стало известно, что на «Оскар-2021» допустят фильмы, премьера которых состоялась в онлайне.

Читайте также:

14 корейских фильмов, которые достойны «Оскара»
«Оскар-2020»: кого выбрали украинские зрители
Китайское ТВ не будет транслировать красную дорожку «Оскара» из-за эпидемии коронавируса
Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Верховная Рада приняла за основу законопроект о поддержке...

14.05.2020

Facebook запускает аналог Twitch

21.04.2020

Австралийским СМИ предложили бойкотировать Facebook и Google, если...

19.05.2020

Крупнейший телеканал Филиппин прекратил вещание

06.05.2020

Президент хочет, чтобы государственный телеканал «был самым крутым»

20.05.2020

Технологичный гигант Baidu инвестирует $70 млн в видеостриминг

19.05.2020

Netflix стал самым популярным стримингом в мире

22.04.2020

Венецианский кинофестиваль пройдет в сентябре

21.04.2020

На «Суспільном» начинает работу «Детская академия общественного вещания»

13.05.2020

43% украинских рекламодателей предпочитают диджитал-каналы — исследование

07.05.2020
Avatar