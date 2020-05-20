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Канал «Украина» запускает шоу «Зірковий шлях. Вечір»

от Telekritika
От Telekritika 294
Главная Новости Канал «Украина» запускает шоу «Зірковий шлях. Вечір»

Программа будет выходить по средам.

Отныне каждую среду в 23:20 на канале «Украина» будет выходить программа «Зірковий шлях. Вечір», передает пресс-служба. Ведущими стали Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая.

В программе «Зірковий шлях. Вечір» расскажут о новостях шоу-бизнеса, поделится эксклюзивными подробностями из жизни знаменитостей.

В первом выпуске, который выйдет в эфире канала «Украина» в среду в 23:20, зрители узнают, как селебрити праздновали свои дни рождения в условиях карантина и историю успеха певицы Ирины Билык, которой этой весной исполнилось 50 лет.

«Вечерний формат «Зіркового шляху» уже давно просился в эфир. Вечером все мы становимся более расслабленными. В новом шоу мы сможем больше времени посвятить нашим селебритис, поздравить их с выдающимися событиями, узнать самое сокровенное», – комментирует Тимур Мирошниченко.

Напомним: ранее стало известно, что канал «Украина» покажет премьеру фильма «Время уходить, время возвращаться».

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Фото: канал «Украина»

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