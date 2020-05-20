Президент хочет, чтобы государственный телеканал «был самым крутым»

Во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине нахождения на посту главы государства, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть государственный телеканал «самым крутым в Украине».

«Я бы очень хотел, чтобы у нас канал НТКУ (по всей видимости, президент имел в виду «Національну суспільну телерадіокомпанію України» (НСТУ) – ред.) был самым крутым в Украине, чтобы в Украине государственный канал был круче, чем любой коммерческий канал. У нас нет «Газпрома», но есть государство Украина, — сказал он. — Кстати, неплохая идея про «Газпром» — нужно подумать о НАК «Нафтогаз». Это будет для них сюрприз, но я вижу, куда можно тратить деньги».

Президент таким образом намекнул на российскую модель, где активы контролируемой государством компании «Газпром-медиа» представлены во всех основных сегментах медиарынка.

Напомним, благодаря тому, что Рада приняла относительно щадящие изменения в госбюджете, «Суспільне» наконец-то сможет рассчитаться с долгами.

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Фото: «Суспільне»

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