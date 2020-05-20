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Президент хочет, чтобы государственный телеканал «был самым крутым»

от Telekritika
От Telekritika 637
Главная Новости Президент хочет, чтобы государственный телеканал «был самым крутым»

Владимир Зеленский предполагает, что «Нафтогаз» может помочь ему стать таким.

Во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине нахождения на посту главы государства, Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть государственный телеканал «самым крутым в Украине».

«Я бы очень хотел, чтобы у нас канал НТКУ (по всей видимости, президент имел в виду «Національну суспільну телерадіокомпанію України» (НСТУ) – ред.) был самым крутым в Украине, чтобы в Украине государственный канал был круче, чем любой коммерческий канал. У нас нет «Газпрома», но есть государство Украина, — сказал он. — Кстати, неплохая идея про «Газпром» — нужно подумать о НАК «Нафтогаз». Это будет для них сюрприз, но я вижу, куда можно тратить деньги».

Президент таким образом намекнул на российскую модель, где активы контролируемой государством компании «Газпром-медиа» представлены во всех основных сегментах медиарынка.

Напомним, благодаря тому, что Рада приняла относительно щадящие изменения в госбюджете, «Суспільне» наконец-то сможет рассчитаться с долгами.

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Фото: «Суспільне»

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