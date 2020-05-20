Разработчик пытается создать независимую фактчекинговую платформу — Verifact

Разработчик Энтони Фостер хочет создать независимую, децентрализованную фактчекинговую платформу. Проект получил название Verifact и сейчас проходит первую стадию тестирования.

По задумке программиста, фактчекерами будут обычные читаетли. Они смогут загружать на платформу Verifact те или иные новости, искать подтверждение правдивости или ложности информации и голосовать при помощи «монет» за то, правда это или фейк. Если будет доказано, что информация правдива, но кто-то продолжит голосовать против, он будет лишаться «монет». Энтони Фостер говорит, что таким образом он мотивирует людей говорить правду.

При разработке алгоритма Энтони Фостер использовал теоретико-игровую модель — такую же, как и для биржевого прогнозирования, а именно — Logarithmic Market Scoring Rules for Modular Combinatorial Information Aggregation Робина Хансона. Фостер уверен, что это поможет избежать «эффекта толпы», когда ошибающееся большинство способно заглушить правильность мнения меньшинства.

Фостер надеется, что децентрализованная, независимая и незаангажированная фактчекинговая платформа поможет и СМИ, и читателям в определении правды.

Напомним: ранее стало известно, что фактчекеры получат гранты от YouTube на сумму $1 млн.

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Фото: Unsplash

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