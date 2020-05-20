В Офисе генпрокурора объяснили, как используют интервью Гиркина и Поклонской

Экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин и бывшая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская в своих интервью подтвердили совершение ими и другими лицами ряда военных преступлений. Их заявления способствуют судебным процессам в Нидерландах и в Международном уголовном суде (МУС). Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на аналитическую справку Офиса генпрокурора.
В частности, в интервью Дмитрию Гордону, по версии генпрокуратуры, Гиркин подтвердил следующее.
- Что ему известно об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах в деле о сбитом рейсе МН17. Ему также известно, что это дело начали слушать в суде Нидерландов. Теперь прокуроры Нидерландов смогут использовать эту информацию в ходе судебного разбирательства в качестве подтверждения, что Гиркин может реализовать свое право на защиту от предъявленного ему обвинения. Эти признания Гиркин сделал впервые.
- Что он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. Это нарушение законов и обычаев войны. В частности, Гиркин признался, что 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский были убиты по его личному приказу. Их тела со следами пыток обнаружили в реке Торец под Славянском весной 2014 года. Также Гиркин признал, что несет ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который пытался снять флаг «ДНР» со здания мэрии.
- Что Россия развязала и ведет агрессивную войну против Украины, образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их преступную деятельность, отправляла их на территорию Украины.
- Что бывшего командующего военно-морскими силами Украины склоняли к совершению государственной измены.
- Факты о захвате зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Во время интервью Гиркин настаивал, что план захвата зданий в Славянске разрабатывал именно он.
- Что боевики захватывали оружие, военную технику и вооружения Вооруженных сил Украины.
- Он признал причастность к совершению террористических актов и диверсий, в частности рассказывал, что именно его люди сбили с использованием захваченных ПЗРК вертолеты и самолеты Воздушных сил ВС Украины, уничтожали мосты, нападали на сотрудников СБУ, МВД и военных.
Информация Гиркина об общем контроле над оккупированными территориями как в Крыму так и на востоке Украины, согласно справке, может иметь важное значение для международных судов. Всю информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. Гиркин может быть одним из основных обвиняемых.
Наталья Поклонская в своем интервью Дмитрию Гордону подтвердила следующее.
- Что знает об уголовных производства в отношении нее в Украине. Это может быть использовано во время специального досудебного и судебного разбирательства производств против Поклонской, а также в случае обжалования ею приговоров в Европейском суде по правам человека.
- Что она совершила государственную измену, когда ее назначили на должность «прокурора» так называемой «Республики Крым» в составе Российской Федерации.
- Рассказала о роли «премьера Крыма» Сергея Аксенова и главы оккупационного «Государственного совета Крыма» Владимира Константинова в решении вопроса о ее назначении на должность «прокурора Республики Крым».
- Признала свое соучастие в организации захвата государственной власти на территории АР Крым и г. Севастополя, а также обеспечении проведения незаконного общекрымского референдума 16.03.2014.
- Описала конкретные обстоятельства, которые содержатся в подозрении, в частности то, что она проводила так называемое «координационное совещание» руководителей правоохранительных органов АР Крым по поводу организации и проведения 16.03.2014 незаконного референдума.
- Признала свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В частности, отметила, что инициировала возбуждение уголовного дела в отношении участников проукраинского митинга возле здания Верховной рады Крыма 26.02.2014, в результате чего были задержаны Ахтем Чийгоз и другие крымскотатарские активисты. Она лично способствовала признанию Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией, что в дальнейшем привело к запрету его деятельности и преследованию членов Меджлиса.
- Признала участие в незаконном лишении свободы украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния.
- Признала факт государственной измены сотрудницы органов прокуратуры (фамилия в документе не указано), которая перешла работать в подконтрольную России «прокуратуру Крыма».
- Заявила, что по религиозным мотивам преследовала представителей политической партии «Хизб ут-Тахрир», назначала обыски, привлекла к уголовной ответственности и способствовала незаконному лишению свободы членов партии.
- Что граждан Украины незаконно переводили из мест лишения свободы, расположенных на временно оккупированной территории полуострова, в места лишения свободы в РФ.
Согласно справке, Офис генпрокурора в качестве свидетеля допросит Дмитрия Гордона и для проведения необходимых экспертиз получит от него оригиналы видеозаписей интервью.
Напомним, реакция медийщиков на интервью Гордона с этими лицами оказалась крайне негативной.
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Фото: ОГПУ
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