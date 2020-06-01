КЖЭ осудила «1+1» за сюжет о пострадавшей из Кагарлыка

Комиссия журналистской этики (КЖЭ) сделала заявление относительно сюжета ТСН и материалов других СМИ о насилии со стороны полицейских Кагарлыцкого отделения полиции.

В КЖЭ поступила жалоба журналиста Андрея Голуба, в которой он выдвигает претензии ряду средств массовой информации, в частности ТСН.ua, РБК.Styler, «Апострофу», «Обозревателю», «Высокому замку» и другим, относительно обнародования личных данных потерпевшей по делу в Кагарлыке. В жалобе говорится следующее: «В материалах указано место проживания и другие личные данные жертвы, включая данные о заболевании ее ребенка. При этом нет данных, что жертва лично дала согласие на обнародование или общалась с журналистами. Общественная значимость материалов не является выше частных интересов личности».

Кроме того, факт обнародования персональных данных потерпевшей СМИ публично критиковал ряд журналистов.

КЖЭ проанализировала сюжет ТСН и пришла к выводу, что материал содержит нарушения статьи 3 (Журналист должен с уважением относиться к частной жизни человека) и статьи 18 (Журналист должен быть особенно осторожным при освещении вопросов, связанных с детьми) Кодекса этики украинского журналиста. Эти же статьи Кодекса нарушили и другие СМИ, которые распространили информацию ТСН или давали собственные материалы, в которых раскрывались персональные данные потерпевшей.

Согласно Гражданскому кодексу Украины (ч.5 ст.296) имя потерпевшего или потерпевшей может быть обнародовано лишь по его/ее согласию. Исключение составляют лишь те дела, в которых к лицу существует общественный интерес. В данном случае, потерпевшая такого согласия не предоставляла, сообщает КЖЭ.

Комиссия призывает украинские медиа сместить фокус внимания с потерпевшей на ситуацию с насилием со стороны полиции, уделять должное внимание освещению таких неприемлемых фактов в системе правоохранительных органов, их расследованию и вопросам реформы полиции. Именно эти вопросы должны иметь чрезвычайный общественный интерес, а не детали о личности потерпевшей, отмечает КЖЭ.

«Комиссия обращалась к руководству новостной службы «1+1» — ТСН — с просьбой предоставить объяснения по сюжету, но пока не получила ответа. Учитывая все сказанное, Комиссия журналистской этики выражает публичное осуждение телеканалу «1+1» за сюжет «Резонансна справа», — сообщается в заявлении.

КЖЭ также опубликовала рекомендации для журналистов при освещении подобных тем.

Напомним, 26 мая 2020 в вечернем выпуске ТСН вышел сюжет «Резонансна справа». Сюжет также опубликован на сайте ТСН.ua с заголовком «Как чувствует себя изнасилованная полицейскими девушка: подробнее о жертве Кагарлицких копов», а также на других медийных платформах, например, на странице ТСН в Facebook. В сюжете действительно обнародованы личные данные женщины, которая пережила насилие, без ее согласия. В частности названо ее имя, село, в котором она проживает, ее семейное положение, а также данные о ее ребенке.

Фото: ТСН

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