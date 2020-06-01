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Благодаря пандемии стоимость Zoom превысила $50 млрд

от Telekritika
От Telekritika 309
Главная Диджитал Благодаря пандемии стоимость Zoom превысила $50 млрд

Рыночная стоимость сервиса видеозвонков выросла более чем в 2 раза.

Рыночная стоимость сервиса видеозвонков Zoom с начала 2020 года выросла более чем в 2 раза и теперь составляет более $50 млрд, передает bloomberg.com. В январе компания оценивалась в $20 млрд.

Также издание сообщает, что 29 мая 2020 года стоимость акций Zoom выросла на 9,7% и составила $179,48 за одну штуку. На данній момент сервис оценивается в $50 млрд и стоит дороже, чем, например, машиностроительная компания Deere & Co иили фармкомпания Biogen Inc.

По данным Bloomberg Billionaires Index, глава Zoom Эрик Юань увеличил в течение 29 мая увеличил свое состояние с $800 млн до $9,3 млрд.

Капитализация Zoom в 55 раз превысила прогнозируемую годовую выручку. Bloomberg объясняет рост спроса на акции Zoom тем, что инвесторы покупают их перед финансовым отчётом компании, который запланирован на 2 июня 2020 года.

Напомним: ранее стало известно, что акции Zoom выросли на 40% из-за карантина.

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Фото:  Unsplash

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