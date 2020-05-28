Zoom обновится до версии 5.0 и станет безопаснее

Компания Zoom сообщила в своем официальном блоге о внедрении более строгого стандарта шифрования и обновлении до версии 5.0.

Обновление является обязательным для всех пользователей. Компания рекомендует обновить приложение сервиса до 30 мая 2020 года. В противном случае, обновление программы произойдет автоматически.

Напомним, что Zoom разработал 90-дневный план повышения безопасности, в рамках которого сервис обязуется внедрить новый стандарт шифрования, чтобы в дальнейшем избежать утечки личных данных пользователей и контента, которым они делятся. План также включает принятие мер по защите пользователей от Zoombombing.

«Элементы управления теперь сгруппированы в разделе «Безопасность», находящемся в строке меню организатора конференции. Эти элементы позволят организатору включать или отключать следующие возможности участников: «демонстрировать экран», «общаться в чате», «переименовывать себя», — говорится в блоге компании.

Напомним: ранее стало известно, что Zoom внедрит сквозное шифрование для видеоконференций.

Читайте также:

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!