ДиджиталНовости

Zoom обновится до версии 5.0 и станет безопаснее

от Telekritika
От Telekritika 334
Главная Диджитал Zoom обновится до версии 5.0 и станет безопаснее

Программу нужно обновить до 30 мая.

Компания Zoom сообщила в своем официальном блоге о внедрении более строгого стандарта шифрования и обновлении до версии 5.0.

Обновление является обязательным для всех пользователей. Компания рекомендует обновить приложение сервиса до 30 мая 2020 года. В противном случае, обновление программы произойдет автоматически.

Напомним, что Zoom разработал 90-дневный план повышения безопасности, в рамках которого сервис обязуется внедрить новый стандарт шифрования, чтобы в дальнейшем избежать утечки личных данных пользователей и контента, которым они делятся. План также включает принятие мер по защите пользователей от Zoombombing.

«Элементы управления теперь сгруппированы в разделе «Безопасность», находящемся в строке меню организатора конференции. Эти элементы позволят организатору включать или отключать следующие возможности участников: «демонстрировать экран», «общаться в чате», «переименовывать себя», — говорится в блоге компании.

Напомним: ранее стало известно, что Zoom внедрит сквозное шифрование для видеоконференций.

Читайте также:

Zoom сформировал собственный Совет безопасности
Zoom: как обезопасить себя и пользование сервисом
У Zoom проблемы: тысячи видеозвонков оказались в сети

Фото:  Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Реклама и медиа: маленькие бренды захватывают рынок

25.05.2020

Крупнейшие сети кинотеатров AMC и Cineworld отказались показывать...

30.04.2020

Канал «Украина» переходит на парное ведение праймовых выпусков...

26.05.2020

Группа «1+1 медиа» выступила с заявлением по поводу...

08.05.2020

Премьеру «Джона Уика 4» перенесли на 2022 год

05.05.2020

Полиция напала на журналистов hromadske, расследованием займется ГБР

29.04.2020

Топ-менеджер Кевин Майер уходит из Disney+ в TikTok

19.05.2020

Нацсовет проверит телеканал «Еспресо»

21.05.2020

Британский стриминг Walter Presents доступен подписчикам из Новой...

18.05.2020

Хакеры пытались украсть личные данные пользователей Microsoft Teams

06.05.2020
Avatar