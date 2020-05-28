 «Укркинохроника» завляет о попытках рейдерского захвата. Ткаченко отреагировал (дополнено)

Коллектив госпредприятия «Украинская студия хроникально-документальных фильмов» (ГП «Укркинохроника«) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «защитить от попыток организовать рейдерский захват». Об этом пишет РБК со ссылкой на обращение коллектива.

Директор ГП «Укркинохроника» Алина Хорошилова заявила: «На днях у нас состоялось выездное заседание Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики под председательством народного депутата Александра Ткаченко, который пытается организовать рейдерский захват нашего предприятия. Эти действия Ткаченко связаны с его частными интересами в сфере кинопроизводства. Ткаченко является фактическим собственником ЗАО «Одесская киностудия», которая под его руководством не снимает вообще, ни за государственные деньги, ни за деньги собственника».

«Укркинохронику» поддержали ряд общественных организаций. В частности, отдельное письмо-обращение к президенту подписали руководители общественных организаций «Ассоциация фотохудожников Украины», «Киев Мистецький», «Исторический Киев», «Стародавний Киев». Полное письмо с обращением коллектива можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, 23 мая киностудия сделала заявление на своей Facebook-странице: «Киностудия не могла до марта этого года заниматься своей уставной деятельностью. Снимать документальные фильмы мы не имели возможности из-за многомиллионных долгов, накопленных предыдущими руководителями киностудии». Касательно застройки территории предприятия жилыми домами, студия заявила, что «это не соответствует действительности».

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и инфомационной политики Александр Ткаченко написал на своей странице в Facebook, что 28 мая члены Комитета, вместе с правоохранительными органами, будут разбираться, почему госимущество оказалось в частных руках.

«»Рейдернуть» на киностудии, если все давно розворовано, нечего. А вот посадить в тюрьму тех, кто этому способствовал, и вернуть государнству — можно. В этом точно так же убеждены и старожилы студии. Поэтому пусть готовятся», — добавил Ткаченко.

28 мая Ткаченко опубликовал еще один пост, в котором отметил, что СМИ распространили заявление «Укркинохроники» без его позиции. Также, ссылаясь на Минкульт, он сообщил, что «директора «Укркинохроники» А.Хорошилову уволят с занимаемой должности. Расследования и суды тоже будут».

Напомним, 20 мая Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провел выездное заседание на киностудии «Укркінохроніка» и «Національна кінематека». Глава комитета Александр Ткаченко сообщил, что хоть и студии находятся в госсобственности, их территорией управляют частные структуры. Позднее Ткаченко заявил, что намерен привлечь правоохранительные органы для проведения расследования о государственных киностудиях «Укркінохроніка» и «Національна кінематека».

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Фото: unsplash

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