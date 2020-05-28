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Телеканал «Киев» запускает спецпроект ко Дню города

от Telekritika
От Telekritika 334
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Празднование пройдет онлайн.

Празднование Дня Киева пройдет онлайн на телеканале «Киев», сообщает пресс-служба.

Живой концерт на крыше, викторины, рассказы известных людей о покорении ими столицы, репортажи с «Пробега под каштанами», вручение театральной премии и еще много интересной и полезной информации – все это в  двухдневном спецпроекте «Киев. Weekend», который подготовил телеканал «Киев» ко Дню города.

В субботу, 30 мая, зрители увидят все 10 столичных районов с высоты птичьего полета. Узнают, что за год в каждом из них изменилось. Специально к эфиру ко Дню столицы телеканал подготовил серию тематических сюжетов «Прогулки по городу», «Киевские истории», «Выдающиеся киевляне». Ведут эфир Сергей Дойко, Елена Вознесенская, Олег Борисов и Наталья Лятуринская.

В воскресенье, 31 мая, в День Киева пройдет онлайновый «Пробега под каштанами». Проведут прямой эфир Сергей Дойко, Макс Прокопенко, Евгения Золотоверхая и Слава Соломка. Они побывают в любимых местах отдыха горожан и покажут, что там сейчас происходит. Также зрителей ожидают прямые включения с крыши одного из столичных отелей.

В прямом эфире ведущий «Kyiv morning show» на радио «Киев 98 FM» Игорь Семеныч проведет концерты украинских музыкантов. В программе: Кише, Тарас Тополя, Панчишин, «Тонка», «Hurtom», «KYIVMISTAh», Adam, «On і Ona», «Гурт O», «Numer 482», «Green Grey» & Vexlyarskiy и другие.

Напомним: ране стало известно, что у программы «Утро по-киевски» новые ведущие.

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Фото: unsplash.com

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