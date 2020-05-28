СТБ покажет пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта»

29 мая в 19:00 в эфире СТБ выйдет пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту», ведущем которого станет Григорий Решетник. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

СТБ обещает рассказать, как сложилась жизнь главного героя Макса Михайлюка и его избранницы Даши после реалити, а также «раскрыть секреты, которые остались за кадром».

«В студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона – Алина, Кристина, Аня, Наташа, Оля, Вика, Дана и, конечно же, победительница проекта Даша. Какие изменения произошли в судьбах девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли вторую половинку? –сообщает пресс-служба. – Холостячки получат возможность лично пообщаться с Максом и задать ему все волнующие их вопросы. Впервые главный герой будет находиться в студии от начала и до самого конца. В ходе разговора всплывут интригующие подробности – кто из участниц пытался наладить общение с главным героем после окончания реалити?»

По сообщению канала, героями программы станет пара девятого сезона «Холостяка», – Никита Добрынин и Даша Квиткова.

В качестве эксперта выступит психолог Наталья Холоденко. Она прокомментирует поведение девушек в проекте и вместе с ними разберет – почему у них не сложились отношения с Холостяком.

Напомним, 22 мая на телеканале СТБ состоялся финал десятого сезона реалити-шоу «Холостяк». Победительницей шоу стала Даша из Кривого Рога.

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Фото: СТБ

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