«UA: Перший» покажет сериал «Максимилиан и Мария Бургундская»

В среду, 3 июня, на общественном телеканале «UA: Перший» состоится премьера исторической драмы «Максимилиан и Мария Бургундская». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Максимилиан и Мария Бургундская» рассказывает о событиях 1477-1482 годов. Мария Бургундская наследует престол после смерти своего отца – герцога Бургундского Карла Смелого. Вместе с троном девушка получает в наследство вражду с французским королем Людовиком XI. Он давно пытается захватить Бургундию, считая, что эти земли на самом деле принадлежат Франции. Чтобы получить герцогство, Людовик предлагает Марии выйти замуж за своего малолетнего сына Карла. Но планы французского короля грозит сорвать сын императора Священной Римской империи Максимилиан, который также претендует на руку герцогини Марии.

Сериал увлекательно показывает игру власти и любви, а также рассказывает об одной из самых ярких любовных историй средневековья – Максимилиана Габсбурга и Марии Бургундской.

Сериал «Максимилиан и Мария Бургундская» на общественном телеканале будут показывать в будние дни – по средам и четвергам в 22:15, а также на выходных – каждую субботу в 19:00 и воскресенье в 18:00.

Напомним, на канале «UA: Культура» начался показ первого сезона нового сериала «Величественные Медичи» совместного производства Италии и Великобритании.

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Фото: «Суспільне»

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