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Количество прослушиваний подкастов в мире выросло на 19%

от Telekritika
От Telekritika 279
Главная Диджитал Количество прослушиваний подкастов в мире выросло на 19%

Данные за апрель 2020 года.

Согласно данным Digiday, суммарно количество прослушиваний подкастов в мире в течение апреля выросло на 19%.

На 14% выросло количество прослушиваний посредством мобильных устройств, и на 5% — в smart-колонках. Самую большую аудиторию собрали эксклюзивные и образовательные подкасты, а также комбинации аудио и видео.

Аналитики отмечают, что аудио сейчас выигрывает у других форматов контента, потому что его быстрее производить в условиях карантина. Только в апреле 10 рекламодателей обратились к аудиоплатформе DAX, чтобы сделать звуковую рекламу, заменив ею сложно производимую телевизионную.

Однако есть и проигравшие. Потеляри аудиторию подкасты, посвященные теме спорта. Также подкасты перестали слушать те, кто ранее включал их только во время поездок на работу и с работы.

И еще интересная новость: недавно стало известно, что в связи с растущей популярностью подкастов Amazon начинает активно развивать это направление. Главным драйвером станет smart-колонка Alexa, сообщает axios.com.

Напомним: ранее стало известно, что Megogo открывает площадку для подкастеров.

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Фото: Unsplash

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