Facebook промаркировал пост от телеканала ZIK как ложный

Соцсеть Facebook промаркировала видео, размещенное на странице телеканала ZIK, как неправдивое, поскольку в телепрограмме озвучили фейк о бывшем руководителе Минздрава Уляне Супрун. Об этом сообщает MediaSapiens.

Перед просмотром видео телеканала в Facebook появляется пометка «Ложная информация. Рассмотрено независимыми экспертами по проверке фактов». Пользователям предлагают перейти на сайт фактчекеров Stopfake, чтобы узнать, почему озвученная в этом видео информация не является правдивой. Если последовать рекомендациям, можно узнать, что 6 августа 2019 года в эфире телеканала ZIK политический эксперт Владимир Кацман заявил, что Ульяна Супрун не имеет высшего образования. Это утверждение не соответствует действительности. Вступая в должность Уляна Супрун подала документ о получении степени доктора медицины (Medical Doctor) Университета штата Мичиган (США). «Диплом об окончании университета выдан 9 июня 1989 года на девичье имя Супрун – Ульяна Н. Юрка. На запрос StopFake в Университете штата Мичиган подтвердили, что Ульяна (Юрка) Супрун действительно училась в этом вузе с 26/9/1985 и получила степень доктора медицины 9 июня 1989 года», — говорится в публикации.

Ложным также является утверждение из того же интервью Владимира Кацмана о неконституционности медицинской реформы, уточняют фактчекеры: «На момент заявления Владимира Кацмана … решение о неконституционности так называемого закона о медреформе не принимались».

Напомним, разработчик Энтони Фостер хочет создать независимую, децентрализованную фактчекинговую платформу. Проект получил название Verifact и сейчас проходит первую стадию тестирования.

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Фото: Unsplash

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