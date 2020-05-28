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Национальный центр Александра Довженко заявил о неплатежеспособности (дополнено)

от Telekritika
От Telekritika 541
Главная Кино Национальный центр Александра Довженко заявил о неплатежеспособности (дополнено)

Согласно заявлению, с начала 2020 года центр не получил планируемое государственное финансирование.

Национальный центр Александра Довженко на своей Facebook-странице сообщил о неплатежеспособности.

В заявлении сказано, что с начала 2020 года центр не получил планируемое государственное финансирование по бюджетной программе 1806030 «Государственная поддержка кинематографии». По словам Центра, это связано с тем, что Министерство финансов  не утвердило представленный Министерством культуры и информационной политики (МКиП) проекта паспорта программы.

«Одной из причин неутверждения паспорта является саботаж руководством Государственного агентства Украины по вопросам кино своих обязанностей в части организации бюджетного процесса и представления в Минфин заниженных показателей финансирования центра вопреки утвержденному МКиП годовому плану предприятия и Порядка использования средств, утвержденного Постановлением КМУ от 18 апреля 2018 г. . № 339.

Поскольку бюджетными средствами покрывается 70% заработного фонда центра, по состоянию на май невыплаченной остается заработная плата работников за январь и февраль 2020. Ввиду отсутствия финансирования, администрацией центра было принято решение перевода всего личного состава в простой в марте-мае с сохранением 2/3 оклада», — сказано в заявлении.

В комментарии для «Телекритики» глава Госкино Марина Кудерчук сказала, что заявление центра касательно саботажа со стороны Госкино — «это клевета руководителя центра».

На запрос «Телекритики» прокомментировать ситуацию, пресс-служба Министерства культуры и информационной политики прислала редакции заявление:

«Министерство культуры и информационной политики Украины настойчиво работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко.

В связи с секвестром государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированных правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности Центра и его финансового состояния ухудшились.

Сейчас МКИП активно сотрудничает с Министерством финансов Украины для того, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения.

В ближайшее время в Минфин будет отправлено доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 «Государственная поддержка кинематографии».

МКИП призывает всех участников процесса к конструктивному диалогу и сотрудничеству, чтобы как можно быстрее восстановить государственное финансирование важной культурной институции и, прежде всего, погасить задолженность по заработной платы перед ее работниками».

Фото: Национальный центр Александра Довженко

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