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В Госдуме пожаловались в Генпрокуратуру России на «Крым.Реалии»

от Telekritika
От Telekritika 472
Главная Новости В Госдуме пожаловались в Генпрокуратуру России на «Крым.Реалии»

СМИ, спонсируемые из-за рубежа, обвинили в распространеии фейков о коронавирусе.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России пожаловалась в МИД и Генпрокуратуру России на «Крым.Реалии» и ряд других СМИ в рамках «борьбы с фейками о коронавирусе». Об этом издание сообщает со ссылкой на сайт Госдумы.

«В поле нашего зрения попали и такие издания и медиаресурсы, как «Немецкая Волна» (Deutsche Welle​), «Голос Америки», «Радио Свобода» и его дочерние ресурсы «Север.Реалии» и «Крым.Реалии», «Настоящее время», а также «Медуза» и «МБХ-медиа», ретранслирующие подобную недостоверную информацию на российскую аудиторию. Мы попросили МИД России и Генеральную прокуратуру принять меры реагирования в отношении причастных к распространению деструктивной информации медиакомпаний», – заявил глава комиссии Валерий Пискарев.

При этом он не привел никаких доказательств своих обвинений.

В рамках «борьбы с фейками о коронавирусе» в сообщении Госдумы также указаны претензии к The New York Times, Financial Times, Bloomberg.

Напомним, в апреле Роскомнадзор обвинил Google в цензуре.

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Фото: Крым.Реалии

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