Кинотеатры против онлайн-сервисов. Смогут ли ОТТ-платформы выиграть в гонке?

Смогут ли OTT-сервисы заменить старый добрый поход в кинотеатр? Индустрия все чаще задается этим вопросом. IT-компания Global Logic 27 мая провела лекцию на эту тему, в которой подчеркнула масштабные скачки роста аудитории стриминговых сервисов и их преимуществ над кинозалами.

Украинская аудитория стала более лояльна к онлайн-сервисам и чаще оформляет подписки. На Netflix за последние три года (с 2017-2020) количество украинских пользователей увеличилось в 6 раз. Аналогичная ситуация происходит и с отечественными сервисами: аудитория Oll.Tv выросла на 815% и достингла 1,83 млн человек в 2020 году, а у Megogo за последние 5 лет прибавилось 13 млн пользователей (58 млн всего). Что этому способствует?

Развитие экосистемы ОТТ. Киностудии, собственники контента, дистрибьюторы и каналы могут транслировать свой контент не только по телевидению. Смотреть фильмы можно с помощью стриминговых и игровых приставок, планшетов, смартфонов, компьютеров. К слову, практически со всего, где есть интернет и экран.

Возможность смотреть любой контент везде. Не досмотрел фильм или сериал? Это можно сделать практически с любого устройства, подключенного к сети. ОТТ поддерживают этот тренд, и дают возможность заходить с одного аккаунта нескольких устройств. Для удобства все данные синхронизируются и просмотр сериала или фильма можно возобновить с того момента, где вы остановились.

Индустрия трансформируется. Собственники контента понимают, что ранее им приходилось его распространять через дистрибьюторов и телеканалы, а сейчас они могут и сами заниматься дистрибуцией через собственные сервисы. Поэтому некоторые прокатчики также поменяли стратегию, и создают контент сами (Netflix), либо покупают продакшены. По сути, компании пытаются действовать на опережение, поэтому сейчас нет обычного перехода из точки А в точку Б: от киностудии к агрегатору контента/дистрибьютору. Сейчас компании становятся мультифункциональными: они создают и агрегируют контент (Netflix, HBO, BBC, Fox, Disney), распространяют и создают контент (ABC, CBS,Fox Channel, или ориентируются на агрегацию (Roku, Pluto, Tine in, Hulu).

Конкуренция между ОТТ и кинотеатрами. ОТТ стремятся к тому, чтобы пользователи предпочитали смотреть фильмы дома. Ситуация в мире сейчас лишь ускоряет этот процесс и показывает, что люди могут обойтись и без кинотеатров. Студии с ОТТ подыгрывают этому: недавние премьеры выходят на стриминговых сервисах в отличном качестве, что является безопасной альтернативой сегодня. Эффект вроде бы разный, но вспомним, что при открытии кинотеатров в Китае, люди практически не посещали сеансы. Естественно, виной тому эпидемия и страх за свое здоровье. Однако, может некоторые зрители пересмотрели свои взгляды и поняли, что эффект большого экрана можно получить и дома на телевизоре, где будет комфортнее и ты не будешь зависеть от расписания и людей на соседних креслах.

Ориентированность на предпочтения зрителя. ОТТ-сервисы собирают индивидуальную статистику пользователей, чем улучшают их опыт. К примеру, создают подборки по вашим интересам, предлагают посмотреть фильмы любимого жанра и прочее. Тем не менее, у зарубежных платформ эти функции более продуманные, чем у украинских. Netflix и вовсе делит аккаунт не по устройствам, а пользователям. Так, платформу можете смотреть вы, ваш брат, партнер или мама – и рекомендации у вас будут разные.

Упрощение просмотра. Возможность пропустить интро (начальные титры и заставку), а также возможность смотреть всю рекламу в начале ролика, а не посреди фильма.

Большой экран. Телевизоры становятся больше и доступнее. Тут вам и новый Smart-TV с кучей ОТТ, или более приближенный вариант к кинотеатру – проектор.

Когда увеличиваются запросы пользователей – индустрия требует и увеличения качества изображения. Ранее из-за слабой пропускной способности интернета картинка была не особо впечатляющей. Однако сейчас Full-HD или HD никого не удивишь. Тут и новый запрос – на телевизоре хотят видят 4k или в перспективе 8к. Однако таким образом увеличивается и нагрузка на сеть, а смотреть ТВ с задержкой не хочет никто. Особенно при этом страдают онлайн-трансляции, где видео начинает терять в качестве и не выдавать обещанное расширение. К примеру, если мы захотим посмотреть трансляцию футбольного матча в 4к, картинка будет отставать на 20-30 секунд. Тут индустрии есть к чему стремиться: к максимальной задержке в 0,5-1 секунду, ведь такая разница будет неощутима. Сейчас операторы пытаются зайти с технологичных аспектов вытянуть картинку.

Атмосфера. А как же атмосфера кинотеатра? Ведь некоторые зрители идут в кинотеатры именно за этим. Возможно, 100% эффекта кинотеатра дома вы не достигнете, однако… Если у вас есть большой телевизор на полстены, удобный диван аля «люкс»-места в кинозале и попкорн – получится вполне себе кинотеатр, только его более комфортная версия. К тому же, тот самый попкорн из кинотеатра уже не проблема — «Планета кино» и «Мультиплекс» могут доставить его прямо к вам домой.

Изменение правил игры. Недавно компания Universal рассказывала о невероятном успехе «Троллей: Мировой тур» в цифре. В связи с этим глава NBCUniversal Джефф Шелл заявил, что они планируют выпускать свои премьеры теперь не только в кинотеатрах, но и в онлайне. Из-за данной ситуации одна из крупнейших сетей кинотеатров AMC отказалась показывать фильмы студии, так как из-за такого формата проката кинотеатры будут нести огромные потери. Тем не менее, из-за карантина некоторые фильмы не докрутились в кинотеатрах и довольно быстро появились на ОТТ. Это значительно сократило окно между премьерой в кинотеатрах и выходом в интернете, которое ранее длилось несколько месяцев.

Отход от стандартов. ОТТ стали воспринимать серьезнее. Еще недавно на престижные премии не могли претендовать фильмы, которые не запускали кинотеатральный прокат. Однако сейчас на «Оскар» могут подаваться и фильмы, которые показывали только на онлайн-платформах. Хоть и киноакадемия сообщает, что это временно, вполне возможно, что это будут практиковать и в дальнейшем. Учитывая таких глобальных создателей как Netflix, которые готовы вкладывать в продакшен фильма больше, чем та же Universal. К примеру, в 2017 году фильм Netflix попал в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хотя и не выполнил условия касательно кинотеатрального проката и в 2018 его лишили возможности участвовать в конкурсе.

Читайте также:

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!