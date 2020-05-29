В США задержали журналистов CNN во время прямого эфира

Темнокожего журналиста телеканала CNN задержали во время съемки репортажа с протестов, которые продолжаются в американском Миннеаполисе. Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на твит CNN. Вместе с ним надели наручники на оператора и продюсера. По сообщению телеканала, белого журналиста неподалеку полиция не трогала.

«Темнокожего корреспондента CNN арестовали во время законного освещения протестов в Миннеаполисе. Белого корреспондента неподалеку задерживать не стали», — сообщили в CNN.

Полиция схватила журналиста Омара Хименеза, который делал репортаж в прямом эфире. Оператор снимал процесс задержания, и полиция надела наручники и на него. Камера продолжала записывать уже без оператора. Позже задержали продюсера CNN.

В городах США проходят протесты из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины, который не имел оружия и не оказывал сопротивления. После этого начались насильственные протесты в Лос-Анджелесе и Мемфисе. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок. К месту беспорядков отправили Нацгвардию.

Напомним, против телеканала CNN подали иск на $275 млн.

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Фото: Twitter

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