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По итогам марафона «Ти не один» более 30 медучреждений получили помощь

от Telekritika
От Telekritika 427
Главная Новости По итогам марафона «Ти не один» более 30 медучреждений получили помощь

Организаторы марафона решили продолжить сбор средств, которые потратят на защиту медиков.

В мае в течение недели на телеканале «1+1» проходил благотворительный марафон «Ти не один», по результатам которого удалось собрать более 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Процесс закупки средств защиты украинских медиков организаторы начали сразу после завершения марафона – приобрели 3,4 тыс. защитных костюмов. На остальные вырученные средства приобрели специальные медицинские перчатки с высокими манжетами – 16 тыс. пар, медицинские маски FFP2 – 10 тыс. штук, медицинские защитные комбинезоны многократного использования – 450 штук. Это то, что больше всего нужно и просят медики. Все средства защиты высокого качества, они имеют сертификаты европейского образца.

«Украинская Биржа Благотворительности» совместно с общественной платформой «РазомUA» и БО «Международный фонд социальной справедливости» организовали приобретение и передачу средств индивидуальной защиты для медработников в опорные больницы нашей страны, которые сейчас нуждаются в помощи. По результатам марафона помощь получили более 30 медицинских учреждений, расположенных в разных регионах страны.

К участию в благотворительности привлекли более 600 волонтеров по всей стране, среди которых и ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин. Он вместе с волонтерами помог загрузить и передать первую партию защитных костюмов в Киевскую клиническую больницу №4, которая принимает наибольшее количество пациентов с диагнозом CОVID-19 в столице.

По многочисленным просьбам неравнодушных людей организаторы решили продолжить сбор средств. На сайте «Украинской Биржи Благотворительности» каждый может сделать благотворительный взнос на любую сумму и защитить медиков.

Напомним, финал юбилейного сезона «Голосу країни», который состоялся 26 апреля, стал благотворительным. Все полученные средства от голосования и продажи рекламы во время выпуска стали первым взносом в марафон «Ти не один».

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Фото: «1+1»

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