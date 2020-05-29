По итогам марафона «Ти не один» более 30 медучреждений получили помощь

В мае в течение недели на телеканале «1+1» проходил благотворительный марафон «Ти не один», по результатам которого удалось собрать более 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Процесс закупки средств защиты украинских медиков организаторы начали сразу после завершения марафона – приобрели 3,4 тыс. защитных костюмов. На остальные вырученные средства приобрели специальные медицинские перчатки с высокими манжетами – 16 тыс. пар, медицинские маски FFP2 – 10 тыс. штук, медицинские защитные комбинезоны многократного использования – 450 штук. Это то, что больше всего нужно и просят медики. Все средства защиты высокого качества, они имеют сертификаты европейского образца.

«Украинская Биржа Благотворительности» совместно с общественной платформой «РазомUA» и БО «Международный фонд социальной справедливости» организовали приобретение и передачу средств индивидуальной защиты для медработников в опорные больницы нашей страны, которые сейчас нуждаются в помощи. По результатам марафона помощь получили более 30 медицинских учреждений, расположенных в разных регионах страны.

К участию в благотворительности привлекли более 600 волонтеров по всей стране, среди которых и ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин. Он вместе с волонтерами помог загрузить и передать первую партию защитных костюмов в Киевскую клиническую больницу №4, которая принимает наибольшее количество пациентов с диагнозом CОVID-19 в столице.

По многочисленным просьбам неравнодушных людей организаторы решили продолжить сбор средств. На сайте «Украинской Биржи Благотворительности» каждый может сделать благотворительный взнос на любую сумму и защитить медиков.

Напомним, финал юбилейного сезона «Голосу країни», который состоялся 26 апреля, стал благотворительным. Все полученные средства от голосования и продажи рекламы во время выпуска стали первым взносом в марафон «Ти не один».

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Фото: «1+1»

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