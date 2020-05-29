Новая редакция закона «О медиа» почти готова – Ткаченко

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что 29 мая начата новая серия обсуждений закона с представителями всех сфер, на которые распространяется его действие.

«После дискуссии с экспертами Совета Европы, мы его существенно либерализовали. Хотя некоторые предложения с их стороны могут сделать закон более жестким, в частности для онлайн-СМИ. Предложения европейцев учтем, но ориентироваться будем же украинские реалии, с соседом агрессором под боком», – написал Ткаченко.

Об изменениях он пообещал сообщить позже. Зарегистрировать закон комитет планирует до середины июня и надеется, что первое чтение пройдет в июле.

Напомним, 19 мая Верховная рада отправила на повторное первое чтение в комитет законопроект №2693 «О медиа». Такое решение приняли парламентарии по рекомендации комитетов. За него проголосовали 278 парламентариев.

Национальный союз журналистов Украины направил главе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александру Ткаченко письмо, в котором призвал приостановить рассмотрение законопроекта «О медиа».

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Фото: пресс-служба Александра Ткаченко

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