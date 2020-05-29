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«UA: Перший» покажет прямую трансляцию запуска ракеты SpaceX

от Telekritika
От Telekritika 519
Главная Новости «UA: Перший» покажет прямую трансляцию запуска ракеты SpaceX

От компании Илона Маска.

30 мая во время спецэфира программы «Тема дня» телеканал «UA: Перший» покажет прямую трансляцию запуска ракеты компании SpaceX Falcon 9 с двумя астронавтами NASA на Международную космическую станцию. Об этом пишет пресс-служба «Суспільного».

В студии «Темы дня» ведущая Дарья Горная с экспертами обсудит историческое событие — запуск космического корабля компании Илона Маска с астронавтами на борту. Также будут многочисленные включения со специалистами космической отрасли. Гостями программы станут председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов и научный журналист и соучредитель Mars Society Ukraine Андрей Филатов.

Во время трансляции «UA: Перший» покажет в подробностях процесс подготовки и запуска ракеты со стартовой площадки в космическом центре Кеннеди во Флориде. На борту космического корабля Crew Dragon будут находиться два американских астронавта — Боб Бенкен и Дуглас Херли.

Это будет первый запуск астронавтов в космос, осуществленный частной космической компанией. Основана предпринимателем и изобретателем Илоном Маском, компания SpaceX направлялась к этой цели 18 лет. Запуск запланировали на 22:22 по киевскому времени.

Трансляцию запуска ракеты SpaceX будут показывать в субботу, 30 мая, в 21:25.

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Фото: Thom Baur / Reuters

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