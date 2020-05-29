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39% онлайн-СМИ из 33 стран ввели плату за доступ к контенту — исследование

от Telekritika
От Telekritika 253
Главная Диджитал 39% онлайн-СМИ из 33 стран ввели плату за доступ к контенту — исследование

Данные INMA за март-май 2020 года.

Согласно данным исследования, проведенного INMA (International News Media Association), в течение марта-мая 2020 года 39% национальных онлайновых медиа в 33 странах ввели плату за доступ к своему контенту.

47% сайтов используют freemium-модель, когда часть контента доступна бесплатно, а часть — платно. 18% онлайновых изданий предоставляют контент бесплатно, однако доступ к электронной копии издания — платный. (кстати, в 2018 году такую схему использовали 32% медиа).

12% платных изданий дают всем пользователям ограниченное количество контента (metered paywall). Еще 12% предлагают читателям стать донорами, и в то же время предлагают бесплатный доступ к контенту.  И только 6% издателей предлагают весь контент на платной основе.

Напомним: ранее стало известно, что количество подписок на онлайн-СМИ продолжает расти — исследование.

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Фото: Unsplash

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