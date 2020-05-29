Довженко-Центр: что происходит

28 мая директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко сообщил в Facebook, что паспорт бюджетной программы Минфин вернул Минкульту без согласования. Это значит, что Центр не получит финансирования.

По словам Козленко, финансирование Центра, осуществляемое по бюджетной программе 3806030 «Государственная поддержка кинематографии», с начала 2020 года так и не началось. Задолженность государственного бюджета перед Центром по заработной плате составляет более 2 млн. грн. Центр имеет также более 1 млн грн. невыполненных кредитных обязательств по подписанным договорам. При отсутствии оборотных средств Центр больше не имеет возможности платить предусмотренные законом налоги и сборы за 1 квартал 2020 года.

В связи со сложившейся ситуацией Центр сообщил о неплатежеспособности, а Иван Козленко подал в отставку.

«К сожалению, из-за вопиющей некомпетентности и откровенного саботажа новоназначенной на сомнительном конкурсе главы Госкино Кудерчук М.М. и начальника управления экономического развития и финансов министерства Якубивского В.В., паспорта бюджетной программы 3806030 сих пор не подписаны, в Министерство финансов Украины предоставлено заведомо некорректную информацию по результативных показателях Центра, а любая коммуникация с Центром со стороны обоих должностных лиц игнорируется», – написал Козленко.

Глава Госкино Марина Кудерчук в комментарии для «Телекритики» сообщила, что Центр Довженко подчиняется непосредственно Минкульту и что будет более корректно задавать вопросы о деятельности Центра министерству. «Касательно саботажа – это клевета руководителя Центра», – добавила она.

На запрос «Телекритики» пресс-служба Министерства культуры и информационной политики прислала редакции следующее заявление:

«Министерство культуры и информационной политики Украины настойчиво работает над решением проблемы с финансированием Национального центра Александра Довженко.

В связи с секвестром государственного бюджета и введением ограничительных мер, инициированных правительством в ответ на распространение коронавирусной инфекции COVID-19, некоторые показатели деятельности Центра и его финансового состояния ухудшились.

Сейчас МКИП активно сотрудничает с Министерством финансов Украины для того, чтобы обеспечить Центр должным финансированием из государственного бюджета, что будет способствовать восстановлению полноценной деятельности учреждения.

В ближайшее время в Минфин будет отправлен доработанный паспорт бюджетной программы 3806030 «Государственная поддержка кинематографии».

В это время в Центре прошел обыск СБУ, однако по информации Козленко, он не был связан с заявлением. Причина обыска – расследование уголовного дела по Акту ревизии ДАСУ. Расследованием занимается столичная полиция. Также бывший директор сообщил, что 3-4 июня идет на допрос по данному делу.

Пресс-служба Прокуратура Киева в комментарии для «Телекритики» сообщила, что следственные действия в Центре прошли 28 мая на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 21 мая 2020 года, полученного в рамках уголовного производства по фактам возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц государственного предприятия, Министерства культуры Украины, а также Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву при расчетах платы за аренду государственного имущества, которые привели к недополучению поступлений от аренды государственных помещений в сумме более 6 млн гривен.

«Указанные финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП «Национальный центр Александра Довженко», проведенной во II квартале 2019 Государственной аудиторской службой Украины в соответствии к вопросам программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора Центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем осуществлена ​​соответствующая запись в журнале регистрации проверок», — уточнили в пресс-службе Прокуратуры.

По фактам выявленных нарушений было начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины, процессуальное руководство в котором осуществляет Киевская местная прокуратура N 1.

Также в Прокуратуре добавили, что во время досудебного расследования в Национальный центр имени Александра Довженко неоднократно направлялись запросы о предоставлении информации и копий документов, однако запрашиваемых документов и информации предоставлено не было. Кроме того должностные лица Центра вызывались для участия в проведении следственных действий, однако они не явились, причины неявки не сообщили. Поэтому, объясняет пресс-служба Прокуратуры Криева, и возникла необходимость в проведении обыска, чтобы вявить и изъять вещи и документы, которые имеют значение для досудебного расследования и содержат сведения о взаимоотношениях должностных лиц Центра с его арендателями в период с 2015 по 2019 годы.

«Основное — это расчеты платы за аренду государственных помещений. И вопрос не только к Центру Довженко, а и к региональному филиалу Фонда госимущества и Минкульта, поскольку расчеты арендной платы по договорам осуществлялись, исходя из стоимости имущества по оценкам, проведенных в 1996 году, 1999 году и 2001 году соответственно, и не менялись за все это время. В одном из договоров от 1996 года размер платы был определен в карбованцах (11 тыс карбованцев) и договор в гривнах до сих пор не перезаключался. Арендатор сам перечислил и до последнего времени платил 11 тыс грн за 3 тыс кв метров площади. Переписка с ними о предоставлении документов содержит 100 листов. Суд, рассмотрев ходатайство и эту переписку, сразу дал разрешение на проведение обыска. Почему это произошло вчера? Решение суда имеет определенный срок действия. Не более месяца с момента принятия», — объяснили в пресс-службе Прокуратуры.

Позднее Козленко отреагировал на комментарий главы Госкино «В комментарий к заявлению Кудерчук на «все вопросы в Минкультуры»: привожу справку об уменьшении финансирования Центра, присланную им в Госказначейство БЕЗ согласования цифр с Советом по поддержке кинематографии и Минкультом. С нами, конечно, также цифра эта не согласована, главбух Госкино Богорская, зная, что я звоню ей по этому вопросу, трубку не брала. Такая вот коммуникация.

Обыск с нашим сегодняшним заявлением я не связываю, хотя коммуникацию государства и его правоохранительных органов с культурными институтами в предложенный сегодня способ считаю неприемлемой».

В программе «Новий вечір» Иван Козленко, отвечая на вопрос о том, видит ли он основную проблему в Госкино, сказал: «И в министерстве финансов, и в министерстве культуры, но основная проблема с Госкино. Потому что с Минкультуры мы утвердили цифру, которую они прислали на утверждение с Минфином. Совет по поддержке кинематографии, который сейчас является одним из руководящих органов Госкино, тоже утвердили эту цифру своим протокольным решением. Но госпожа Кудерчук, глава Госкино, решила свою цифру поставить туда и отправила во все инстанции. Ясно, что у Минфина, у которого нет желания кому-то увеличивать финансирование, есть желание поддержать меньшую цифру, которую бесправно и незаконно отправила Кудерчук своими документами, не согласовав ее ни с нами, ни с Минкультом».

В свою очередь глава Госкино Марина Кудерчук в интервью Алексею Тарасову в программе «Бешеные псы» на «Радио НВ» заявила, что финансирование происходит по рекомендациям Минфина, и «сокращаются все бюджеты, не только Довженко-Центр».

На вопрос о том, что «в Довженко-Центре бюджет сокращен в три раза», глава Госкино ответила: «Давайте не перекручивать факты. На сегодня паспорт не утвержден, есть рекомендации Минфина, которые мы выполняем и сейчас дорабатываем по рекомендациям. Сокращаются все бюджеты, не только Довженко-Центра, поэтому я считаю, что хайповать на этой теме не стоит».

Также глава Госкино подчеркнула, что не знакома лично с директором Довженко-Центра Иваном Козленком. «Я не понимаю, что говорит Козленко, я с ним даже не знакома, все наше общение на уровне писем. Его приглашали в Госкино, но он отказался по неизвестным мне причинам приехать, у нас официальная переписка и все. У меня ни с кем никакой вендетты нет, тем более что я его даже не знаю », — заявила Кудерчук.

«Я открыта к любому диалогу. Все государственные предприятия в сфере кинематографа — мы общаемся, я их приглашаю к себе, они приглашают на экскурсии. Киностудия имени Довженко, «Кинематека», «Кинохроника» — я на всех предприятиях была, и они ко мне приезжали. Я не могу силой привлечь к себе господина Козленко», — добавила она.

Представители украинской культуры отреагировали на ситуацию и призвали принять срочные меры для спасения Центра Александра Довженко и финансирования отрасли, также утвердить паспорт финансирования бюджетной программы 1806030 «Государственная поддержка кинематографии». Открытое письмо в поддержку Национального центра Александра Довженко и всей культурной сферы можно подписать по ссылке.

Сбор подписей на поддержку Центра имени Довженко закончился в 15.00. Под открытым письмом профильных институций и представителей культурной индустрии подписалось 5800 граждан. Полный список подписантов доступен по ссылке.

Глава комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Александр Ткаченко для «Телекритики» прокомментировал данную ситуацию: «Чтобы разобраться с ситуацией вокруг Наццентра Довженко, мы сразу обратились к представителям Госкино и Минкульта, поскольку он находится в их прямом ведомстве. Нам они прокомментировали, что сейчас речь идет о недоразумении относительно того, как составлять бюджет и, в частности финансовые паспорта между Центром, Госкино и Минкультом. Заверили, что ситуация будет решаться. Но из того, что я вижу, там есть не только бюрократические, а и какие-то личные моменты. Возьмем комитетом эту ситуацию на контроль, ведь Центр является одним из культурных артерий как Киева, так и Украины. Будем бороться за него, как и за две киевские государственные киностудии — «Укркинохронику» и «Кинематеку».

«Телекритика» собрала реакции индустрии на сложившуюся ситуацию.

Дополняется…

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Фото: «Телекритика»

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