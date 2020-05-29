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Канал «UA: Культура» покажет полнометражные мультфильмы
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Канал «UA: Культура» покажет полнометражные мультфильмы

от Telekritika
Telekritika 297

Накануне Дня защиты детей.

Накануне Дня защиты детей 31 мая общественный телеканал «UA: Культура» покажет два полнометражных зарубежные мультфильма для дошкольников и младших школьников. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. В 9:05 начнется мультфильм «Пипи, Пупу и Розмари: тайна похищенных нот» совместного производства Франции, Италии и Люксембурга. В 10:50 покажут норвежский анимационный фильм для дошкольников «Каспер и Эмма в театре».

Напомним, В среду, 3 июня, на общественном телеканале «UA: Перший» состоится премьера исторической драмы «Максимилиан и Мария Бургундская».

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Фото: «Суспільне»

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