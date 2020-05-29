Открыт прием заявок на получение премии имени Александра Довженко

Комитет по Государственной премии Украины имени Александра Довженко объявляет начало приема заявок на конкурс 2020 года. Об этом пишет Госкино.

Государственная премия Украины имени Александра Довженко присуждается за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства ежегодно до 10 сентября.

Премия, носящая имя выдающегося украинского кинорежиссера и писателя Александра Довженко, присуждается как отдельным кинематографистам, так и творческим коллективам. Коллектив, который выдвигается на получение премии, не может превышать 5 человек и должен включать только тех авторов, чей творческий вклад был наиболее выдающийся.

Премия может быть присуждена гражданам Украины и других государств, а также лицам без гражданства. Ежегодно присуждается только одна премия.

Произведения, которые были ранее отмечены или выдвинуты на Национальную премии Украины имени Тараса Шевченко, на получение Государственной премии Украины имени Александра Довженко не выдвигаются. Одна и та же кандидатура не может одновременно выдвигаться на премию имени Александра Довженко по двум и более произведениях.

Повторно премия может быть присуждена художнику при наличии новых выдающихся достижений в области киноискусства, но не раньше, чем через пять лет после предыдущего присуждения.

Подача произведений осуществляется Министерством культуры и информационной политики Украины, творческими союзами, кино-, теле-, видеостудиями, художественными и научными учреждениями, общественными организациями, редакциями газет и журналов.

Произведения, выдвинутые на премию, представляются в Комитет по Государственной премии Украины имени Александра Довженко вместе с письмом, подписанным руководителем организации, выдвинувшей произведение. В письме отмечается: автор (авторы), название произведения, год его создания, киностудия или иная организация, где создан фильм, общая оценка произведения (творчества автора) и мотивация выдвижения на соискание премии.

К письму прилагаются:

— справка о жизни и творчестве лиц, выдвинутых на соискание премии, в произвольной форме;

— протокол заседания организации, на котором было принято решение о выдвижении произведения (автора) на соискание премии (протокол должен быть заверен мокрой печатью и подаваться в полном виде с подробным изложением предложений и обоснований конкретных лиц по выдвинутой кандидатуры (произведения);

— отзывы прессы.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!