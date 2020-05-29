НовостиТВ

СТБ объявил кастинг на новый сезон «Холостяка»

от Telekritika
От Telekritika 1624
Главная Новости СТБ объявил кастинг на новый сезон «Холостяка»

Телеканал будет снимать одиннадцатый сезон проекта.

29 мая во время пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» ведущий прграммы Григорий Решетник объявил о старте кастинга на следующий, одиннадцатый, сезон реалити-шоу «Холостяк».

«Приглашаю всех девушек, которые мечтают стать участницами самого романтичного шоу страны на кастинг одиннадцатого сезона проекта «Холостяк. Заполняй анкету, мы ждем именно тебя»», – сказал ведущий.

Напомним, 22 мая на телеканале СТБ состоялся финал десятого сезона реалити-шоу «Холостяк». Победительницей шоу стала Даша из Кривого Рога.

Читайте также:

СТБ покажет пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта»
«Холостяк»: еволюція
Телерейтинги: триумф «Холостяка», провал «Паразитов» и карантинная «Светская жизнь»
Победительницей шоу «Холостяк-10» стала Даша

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

ТENET составил рейтинг телеканалов, которые транслируют видеоуроки для...

08.05.2020

Посол Украины обратился к итальянским СМИ

29.05.2020

Нацсовет проверит телеканал «Еспресо»

21.05.2020

«2+2» и продюсеры «Карпатского рейнджера» отреагировали на распространение...

15.05.2020

«Люди Ідей на карантині»: О работе ТСН в...

15.05.2020

Ткаченко проведет выездное заседание комитета Рады на киностудии...

18.05.2020

Опубликован международный трейлер сериала «Нюхач-4»

18.05.2020

Украинцы любят сериалы Netflix больше, чем какие-либо другие...

21.05.2020

На «Украинской правде» вышел подкаст о кино- и...

15.05.2020

СТБ запускает реалити «Холостячка»

29.05.2020
Avatar