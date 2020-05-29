СТБ объявил кастинг на новый сезон «Холостяка»

29 мая во время пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» ведущий прграммы Григорий Решетник объявил о старте кастинга на следующий, одиннадцатый, сезон реалити-шоу «Холостяк».

«Приглашаю всех девушек, которые мечтают стать участницами самого романтичного шоу страны на кастинг одиннадцатого сезона проекта «Холостяк. Заполняй анкету, мы ждем именно тебя»», – сказал ведущий.

Напомним, 22 мая на телеканале СТБ состоялся финал десятого сезона реалити-шоу «Холостяк». Победительницей шоу стала Даша из Кривого Рога.

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