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СТБ запускает реалити «Холостячка»
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СТБ запускает реалити «Холостячка»

от Telekritika
Telekritika 1224

И объявляет кастинг мужчин.

Телеканал СТБ запускает реалити-шоу  «Холостячка» с актрисей театра и кино, звездой сериала «Крепостная», победительницей «Танцев со звездами» Ксенией Мишиной. Об этом стало известно во время пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту». На сайте телеканала также уже появилась информация о новом проекте.

«Телеканал СТБ начинает работу над первым украинским романтическим реалити, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина, и объявляет кастинг мужчин», — сообщается на сайте.

«Мы верим, что этот проект позволит по-новому взглянуть на классический формат романтического реалити и вдохновит миллионы украинских женщин», – комментирует директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук.

Производством проекта занимается команда под руководством директора студии StarLightProduction Анны Калины.

«Мы много лет хотели «Холостячку», а когда в «Крепостной» появилась Мишина, я лично поняла, что этому проекту на СТБ – быть! За последние несколько лет Ксения стала главным открытием украинского кино, выиграла известный танцевальный проект, покорила сердца миллионов зрителей своей красотой, харизмой и ролями роковых женщин. Но за успехом и стабильностью есть другая Ксения – любящая мама и дочь, которая, как и многие украинские женщины, сама обеспечивает свою семью, сама воспитывает 8-летнего сына. Она сильная и самостоятельная, но все равно продолжает искать свою опору в жизни, свою вторую половинку, чтобы сказать ему ту самую фразу, которую много раз произносила в кадре,  рассказывает Анна Калина.

«Когда мужчина узнает, что я актриса, его первая реакция: «Ух ты, какая у тебя интересная профессия!». Но как только этот мужчина начинает претендовать на меня как на женщину, появляются сложности в общении, ревность, недоверие моим словам и эмоциям: раз ты актриса – ты можешь, глядя в глаза, легко соврать, сыграть. Но я верю в то, что в ближайшем будущем обязательно встречу свою судьбу – уверенного самодостаточного мужчину, который воспримет мою профессию с интересом и будет не только наблюдать за моим карьерным ростом, но и всячески содействовать”, – поделилась Ксения Мишина.

Ведущим нового романтического реалити будет Григорий Решетник.

Все подробности о формате проекта, его структуре, производстве и премьере телеканал СТБ пообещал сообщит совсем скоро.

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Фото: СТБ

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