Как развивались подкасты в течение 10 лет — отчет

Приложение Stitcher было запущено 10 лет назад. В связи с юбилеем, компания опубликовала отчет о своей работе, который отражает все изменения подкаст-индустрии в период с 2010 по 2020 гг.
В отчете анализируется поведение и предпочтения аудитории, какие темы подкастов были наиболее и наименее популярными, приводятся демографические показатели, а также содержится обновленная информация об изменениях, которые произошли во время пандемии коронавируса. Вот несколько основных моментов:
- с 2010 года количество эпизодов подкастов, опубликованных на Stitcher, выросло на 129 000%;
- 66% подкастов пользователи стримят, а не загружают в телефон;
- сериальные подкасты выросли на сервисе с 4-х в 2010 году до более чем 52 000 в 2020 году;
- средняя длительность одного эпизода сократилась с 2013 года на 2,4 минуты;
- во второй половине апреля 2020 года объем прослушиваний подкастов вернулся на докризисный уровень.
Напомним: ранее стало известно, что количество прослушиваний подкастов в мире выросло на 19%.
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Фото: Unsplash
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