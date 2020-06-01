ДиджиталНовости

Как развивались подкасты в течение 10 лет — отчет

от Telekritika
От Telekritika 1204
Главная Диджитал Как развивались подкасты в течение 10 лет — отчет

Данные Stitcher.

Приложение Stitcher было запущено 10 лет назад. В связи с юбилеем, компания опубликовала отчет о своей работе, который отражает все изменения подкаст-индустрии в период с 2010 по 2020 гг.

В отчете анализируется поведение и предпочтения аудитории, какие темы подкастов были наиболее и наименее популярными, приводятся демографические показатели, а также содержится обновленная информация об изменениях, которые произошли во время пандемии коронавируса. Вот несколько основных моментов:

  • с 2010 года количество эпизодов подкастов, опубликованных на Stitcher, выросло на 129 000%;
  • 66% подкастов пользователи стримят, а не загружают в телефон;
  • сериальные подкасты выросли на сервисе с 4-х в 2010 году до более чем 52 000 в 2020 году;
  • средняя длительность одного эпизода сократилась с 2013 года на 2,4 минуты;
  • во второй половине апреля 2020 года объем прослушиваний подкастов вернулся на докризисный уровень.

Напомним: ранее стало известно, что количество прослушиваний подкастов в мире выросло на 19%.

Читайте также:

Megogo открывает площадку для подкастеров
Рассылки, видео и подкасты: как выживают СМИ во время пандемии
Google создал инструмент для подкастеров
Украинская платформа для подкастов Elision привлекла $150 тыс.
Подкасты снова в моде: количество загрузок растет

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Фильм WHAT AM I? режиссера Дмитрия Томашпольского отобран...

04.05.2020

Новый канал анонсировал премьеру нового сезона проекта «Тайный...

26.05.2020

Начал вещание телеглянец Fashion TV Ukraine

25.05.2020

Евгений Гордейчик покинул пост главреда «Фокуса»

18.05.2020

Бум подписок на онлайновые медиа прошел — исследование

15.05.2020

Мошенники незаконно используют бренд Film.ua Group

07.05.2020

«1+1» призывает пользоваться только официальными страницами телеведущих и...

25.05.2020

Топ-менеджер Кевин Майер уходит из Disney+ в TikTok

19.05.2020

Новый канал покажет финал шоу «Від пацанки до...

20.05.2020

«1+1» покажет телепремьеру украинского фэнтези «Фокстер и Макс»

07.05.2020
Avatar